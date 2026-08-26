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همزمان با هفته دولت ۲۰ طرح مخابراتی با هدف توسعه خدمات فنی و گسترش آنها در شهرستان سراب افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،رامین آقایی رئیس اداره مخابرات سراب گفت: ۲۰ طرح مخابراتی شامل احداث ۶ طرح سایت جدید مخابراتی شهری و روستایی و ارتقای و تغییر تکنولوژی به اینترنت پرسرعت در ۱۴ روستای این شهرستان میباشد.
آقایی افزود: علاوه بر این دو هزار مشترک شهری از خدمات شبکه فیبر نوری بهرهمند شدند.
وی ادامه داد:هم اکنون ۹۰ درصد ادارات، بانکها و مراکز آموزش عالی و درمانی از خدمات فیبر نوری برخوردار هستند.
رئیس اداره مخابرات سراب گفت:برای تجهیز و راه اندازی این طرحها افزون بر ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.