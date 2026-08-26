خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری روز سه‌شنبه به خبرنگاران این خبرگزاری که در حال پوشش درگیری و تنش بین شهرک‌نشینان و فلسطینی‌ها بودند حمله کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام خبرگزاری فرانسه، در این حادثه پنج نفر زخمی شده‌اند.

خبرگزاری فرانسه در ادامه افزود که پس از وقوع درگیری بین شهرک‌نشینان صهیونیست و فلسطینی‌ها، ارتش رژیم اسرائیل دستور داد تا خبرنگاران محل را ترک کنند با این ادعا که این «منطقه نظامی ممنوعه» است.

شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی بار‌ها با محکومیت سازمان ملل متحد و نهاد‌های بین‌المللی روبه‌رو شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۳۳۴ تأکید کرده است که ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در اراضی فلسطینی اشغال‌شده از سال ۱۹۶۷ از جمله قدس شرقی فاقد اعتبار حقوقی و نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.

دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در نظر مشورتی سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که سیاست شهرک‌سازی و اقدامات مرتبط رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نقض می‌کند و این رژیم باید حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های اشغالی را پایان دهد.