با حضور استاندار آذربایجان شرقی، نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی، نماینده ولی فقیه در شهرستان مراغه و جمعی از مسئولان سردخانه سیب با ظرفیت چهار هزار تن به مناسبت هفته دولت افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در مراسم افتتاح سردخانه سیب با ظرفیت ۴ هزار تن در مراغه توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات باغی را کلید اصلی جلوگیری از آسیب به دسترنج کشاورزان و ارتقای توان رقابتی محصولات مراغه در بازارهای هدف دانست و بر اهمیت استراتژیک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پس از برداشت تاکید کرد و گفت: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های ما در شهرستان مراغه، توسعه شبکه سردخانه‌ها، تکمیل زنجیره ارزش محصولات و تقویت صنایع تبدیلی است. هدف ما این است که با تمرکز بر فرآوری محصولات باغی و کشاورزی، ظرفیت‌های بالقوه این منطقه را به توانمندی‌های اقتصادی و بالفعل تبدیل کنیم.

وی ایجاد زیرساخت‌های ذخیره‌سازی را یک مطالبه به حق از طرف باغداران و کشاورزان مراغه توصیف کرد و افزود: ایجاد این امکانات برای اینکه محصولات باغداران با ارزش واقعی خود به بازارها عرضه شود و از عواید واقعی تلاش آن‌ها حمایت شود، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به رونق بخش کشاورزی منطقه، از سرمایه‌گذاران خواست تا با توجه به پتانسیل‌های بالای مراغه در تولید محصولات باغی، توجه بیشتری به حوزه صنایع تبدیلی و فرآوری نشان دهند تا از این طریق، ثروت حاصل از کشاورزی در خود منطقه ماندگار شود.