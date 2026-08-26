روزنامه ایتالیایی «ایل فاتو کووتیدیانو» با اشاره به اینکه قرار است رزمایش‌های نظامی کشورهای حامی اوکراین موسوم به «ائتلاف مشتاقان» در ماه‌های اکتبر و نوامبر سال جاری میلادی برگزار شود، نوشت: رم در این رزمایش‌ها شرکت نخواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در گزارش این روزنامه ایتالیایی آمده است: مقام‌های دولت ایتالیا اعلام کردند که این کشور در رزمایش‌های نظامی ائتلاف مشتاقان مشارکت نخواهد کرد.

این گزارش می‌افزاید: امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه پیش‌تر در جریان نشست کشور‌های حامی اوکراین که روز ۲۴ آگوست (اول شهریور) در کی‌یف برگزار شد، از برگزاری این رزمایش‌ها در ماه‌های اکتبر و نوامبر سال جاری خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور فرانسه که به دلیل همزمانی این نشست با سفر رسمی خود به کشور‌های منطقه بالکان نتوانست شخصا در کی‌یف حضور یابد، به صورت مجازی در آن شرکت و سخنرانی کرده بود.

این گزارش می‌افزاید: جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا نیز در جریان این نشست ضمن تمرکز بر موضوع کمک‌های انرژی به اوکراین، اعلام کرده بود که رم ژنراتور‌های برق به کی‌یف ارسال خواهد کرد.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه (سوم شهریور) در پاسخ به پرسشی درباره برنامه ائتلاف مشتاقان برای استقرار نیرو‌های نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در خاک اوکراین گفته بود: این موضوع برای روسیه غیرقابل قبول است.

پیش از این، مقام‌های ائتلاف مشتاقان پس از نشست خود در کی‌یف در بیانیه‌ای برنامه‌هایی را برای اعزام نیرو‌های نظامی چندملیتی به اوکراین پس از تثبیت توقف قابل اعتماد خصومت‌ها اعلام کرده بودند.

ائتلاف مشتاقان شامل گروهی از کشور‌های اروپایی و متحدان این کشور‌ها به رهبری انگلیس و فرانسه است که اهداف خود را تقویت امنیت و پدافند هوایی اوکراین و برنامه‌ریزی برای اعزام نیرو‌های حافظ صلح چند ملیتی به خاک اوکراین پس از دستیابی به توافق آتش‌بس اعلام کرده است.