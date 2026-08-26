عضو دفتر سیاسی حماس، اظهارات درباره توقف پرواز بادبادک‌ها در غزه را اقدامی وقیحانه دانست و تأکید کرد که نباید فعالیت‌های بی‌گناهانه کودکان به‌عنوان فعالیت مسلحانه توصیف شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «باسم نعیم» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، در واکنش به اظهارات یک مسئول در «شورای به اصطلاح صلح» درباره توقف فعالیت‌های مسلحانه در غزه از جمله به پرواز درآوردن بادبادک‌ها، این موضع را محکوم کرد.

نعیم با اشاره به اینکه بادبادک‌ها را کودکان غزه به پرواز درمی‌آورند، گفت: «آیا این میزان از وقاحت قابل تصور است که برای جلب رضایت نتانیاهو، فعالیت‌های بی‌گناهانه کودکان را فعالیت مسلحانه توصیف کنند؟»

او افزود این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به گفته او، بنیامین نتانیاهو با وجود توافق، همچنان به کشتار و تخریب در غزه ادامه می‌دهد.