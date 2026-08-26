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وزارت خارجه سوریه ورود یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به منطقه «جبل الشیخ» را اقدام تحریکآمیز آشکار خواند و محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خارجه سوریه در بیانیهای اعلام کرد دمشق ورود غیرقانونی یسرائیل کاتس وزیر جنگ اسرائیل و همراهان او به جنوب سوریه و عبور آنها از مرزهای بین المللی سوریه را محکوم میکند.
وزارت خارجه سوریه این ورود غیرقانونی را یک اقدام تحریکآمیز آشکار خواند و افزود: ورود غیرقانونی کاتس، نقض توافق انفصال ۱۹۷۴ است.
این وزارتخانه از جامعه بینالمللی خواست تا اسرائیل را مجبور به بازگشت به خط مرزی کند.
دفتر اسرائیل کاتس امروز سهشنبه اعلام کرد کاتس به همراه معاون رئیس ستاد، رئیس فرماندهی شمالی و برخی دیگر از مقامات ارشد ارتش رژیم صهیونیستی از «جبل الشیخ» بازدید کردند.