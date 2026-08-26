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روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: تانکهای پیشرفته لئوپارد که زمانی کییف برای دریافت آنها التماس میکرد، اکنون در جنگلهای این کشور پنهان شده و عملا غیرقابل استفاده شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک تایمز در گزارشی به وضع تانکهای پیشرفته لئوپارد ارسال شده به اوکراین پرداخت و نوشت: تانکهای ساخت غرب که با هزینه ۱۰ میلیون دلار برای هر دستگاه به اوکراین تحویل داده شدند اکنون به دلیل تسلط پهپادهای ارزان قیمت بر میدان نبرد از رده خارج شدهاند و نیروهای اوکراینی این ادوات زرهپوش گرانقیمت را در پناهگاههای جنگلی پنهان کردهاند.
در ادامه این گزارش آمده است: فرماندهان اوکراینی اعتراف کردهاند که عملا از خودروهای زرهپوش استفاده نمیکنند و این پرسش اساسی مطرح است که چگونه میتوان این برتری پهپادها را خنثی کرد و به زرهپوشها حیاتی دوباره بخشید.
بر اساس این گزارش، این پرسش به یکی از محورهای اصلی اختلاف بر سر راهبرد جنگی اوکراین تبدیل شده است که به برکناری الکساندر سیرسکی فرمانده کل پیشین اوکراین انجامید.
در ادامه گزارش نیویورک تایمز آمده است: حتی زمانی که این تانکها به کار گرفته میشوند، صرفا برای یدککشی خودروهای آسیبدیده به کار میروند و در این ماموریتهای غیرنظامی نیز فقط در شرایط جوی بد یعنی در مواقعی که به دلیل بارش باران، باد شدید و دید کم که پهپادها توانایی پرواز ندارند، میتوانند حرکت کنند.
این گزارش میافزاید: بیشتر این تانکها در جنگلهای منطقه خارکیف و دور از خط مقدم، نگهداری میشوند و برخی نیز با تارهای عنکبوت پوشیده شدهاند.
بر اساس این گزارش، با وجود همه این موارد، فرماندهان اوکراینی باور دارند که تانکها هنوز هم آیندهای دارند، اما فقط در صورتی که بیسرنشین شوند و فناوریهای جدیدی مانند هوش مصنوعی بتوانند آنها را از خطر پهپادها مصون کنند.