«آنتونیو گوترش» گفت: تجاوز نظامی علیه ایران، محدودیت های سلطه ابرقدرت ها را آشکار کرد، آمریکا امیدوار بود تهران هنگام حمله تسلیم شود، اما شش ماه بعد، ایران مقاومت می‌کند و تنگه هرمز، مهمترین آبراه انرژی جهان را بسته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گوترش در مصاحبه روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز که روز سه شنبه منتشر شد، همزمان با نزدیک شدن به پایان دوره فعالیت ده ساله خود در سمت دبیرکلی سازمان ملل، جهانی را توصیف کرد که بر اثر افول هژمونی یکجانبه آمریکا و درس‌های سنگین ناشی از «جنگ‌های انتخابی» در حال تغییر است؛ جنگ‌هایی که در آنها ابرقدرت‌های دوران جنگ سرد نتوانسته‌اند به پیروزی‌های قاطع دست یابند.

گوترش تاکید کرد که دوران تحمیل نتایج جهانی از سوی ابرقدرت‌ها با استفاده از زور به پایان رسیده است و به جنگ‌های ایران و اوکراین اشاره کرد.

او با بیان اینکه اصلاح شورای امنیت این سازمان «اجتناب‌ناپذیر است»، به فایننشال تایمز گفت: «زمان ان رسیده است که ابرقدرت‌ها محدودیت‌های قدرت خود را درک کنند. اگر به انچه در دوران اخیر اتفاق افتاده نگاه کنید، ظرفیت ابرقدرت‌ها برای تحمیل اراده، قدرت یا نیروی خود در موقعیت‌های مختلف به شدت محدود شده است.»

دبیرکل سازمان ملل درباره خاورمیانه، مستقیما به ناکامی اهداف راهبردی واشنگتن در ایران اشاره کرد و گفت: «ابرقدرت‌ها باید درک کنند که اوضاع تغییر کرده و وزن کشور‌های مختلف نیز تغییر کرده است.»

او این ناکامی‌های ژئوپلیتیکی را نشانه‌ای روشن از گذار از نظم پس از جنگ سرد به رهبری آمریکا دانست.

گوترش با اشاره به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تاکید کرد: به آنچه در مورد آمریکا و ایران اتفاق افتاده است، نگاه کنید. آمریکا امیدوار بود که تهران هنگام حمله در ماه فوریه تسلیم شود، اما شش ماه بعد، ایران مقاومت می‌کند و تنگه هرمز، مهمترین آبراه انرژی جهان را بسته است. بنابراین، ابرقدرت‌ها باید درک کنند که اوضاع تغییر و وزن کشور‌های مختلف نیز تغییر کرده است.

او درباره نقش شورای امنیت سازمان ملل افزود: نهاد تصمیم‌گیری سازمان ملل (شورای امنیت) عملا فلج شده، زیرا آمریکا و روسیه، دو قدرت از پنج قدرت دارای حق وتو، در حالی که اهداف خود را دنبال می‌کنند، مانع آن شده‌اند.

گوترش به جنگ داخلی سودان اشاره کرد و گفت: سازمان ملل در این جنگ، به حاشیه رانده شده، زیرا خرابکاران خارجی از شورای امنیت که به بن‌بست رسیده است، برای مداخله در جنگ سوءاستفاده کرده‌اند.

او تصریح کرد: درنتیجه، حس مصونیت از مجازات اکنون غالب بوده و قدرت نفوذ ما بطور چشمگیری کاهش یافته است، زیرا شورای امنیتی وجود ندارد که بتواند به کشور‌ها بگوید آنها باید درست رفتار کنند یا مجازات خواهند شد.

گوترش اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل، را «اجتناب‌ناپذیر» دانست و گفت: اجتناب‌ناپذیر خواهد بود که شورای امنیت مجبور به سازگاری و تطبیق شود و ترکیب شورا با توازن قدرت جهانی هماهنگ شود و فقدان این توازن، دلیل شکست بسیاری از امور است.