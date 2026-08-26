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نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل به رغم ادعاهای دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز اعتراف کرد که واشنگتن از تسلط ایران بر این تنگه «خشمگین» است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «جنیفر لوستا» نماینده آمریکا در سازمان ملل امروز (سهشنبه) به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره درگیری و امنیت غذایی و نقش شورای امنیت در کاهش بحران غذا، اذعان کرد: ناامنی غذایی در حال افزایش است و نظامهای بشردوستانه برای مقابله با ناامنی غذایی در تلاش هستند تا همگام با این شرایط پیش بروند.
این دیپلمات آمریکایی درحالیکه واشنگتن به دلیل پیامدهای اقتصادی تجاوز بی دلیل خود و رژیم صهیونیستی علیه ایران تحت فشار افکار عمومی جهان است، با اتهام زنی ایران را مسبب این وضعیت دانست!
او درحالیکه مقامات کشورش بارها ادعای کنترل تنگه هرمز را دارند، با نقض این ادعاها، به عصبانیت واشنگتن از تسلط تهران بر این آبراه حیاتی اعتراف و ادعا کرد: «ما خشمگین هستیم که حکومت ایران همچنان به تلاشها برای ایجاد اختلال در آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه میدهد!»
او با بیان این ادعا که در قطعنامه ۲۴۱۷ شورای امنیت از طرفهای درگیر خواسته شده است تا مانع کمکهای بشردوستانه نشوند، بدون اشاره به نقش آمریکا در ایجاد این بحران، گفت: برنامه جهانی غذا اکنون پیش بینی میکند که ۴۵ میلیون نفر دیگر در سراسر جهان با ناامنی غذایی حاد مواجه خواهند شد.
این دیپلمات دولت ترامپ که کشورش در بحران پیامدهای تجاوز خود در آستانه انتخابات میاندورهای گرفتار است، مدعی شد: ایران با جلوگیری از صادرات از طریق تنگه هرمز، هزینه سوخت را افزایش داده است و افزایش هزینههای انرژی به همه آسیب میزند.
او در حالیکه واشنگتن کمکهای بشردوستانه خود به سازمان ملل را مشروط و محدود کرده است، ادعا کرد: آمریکا همچنان با سازمانهای بشردوستانه و دولتها برای مقابله با ناامنی غذایی و در مواردی که امکان پذیر باشد، پیشگیری از آن، همکاری میکند.
ادعاهای آمریکا در حالی است که جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در چارچوب رایزنیهای دو کشور درباره از سرگیری دریانوردی ایمن در تنگه هرمز، بر ایجاد یک کریدور موقت مشترک دریانوردی و اجرای پروژهای مشترک برای پاکسازی مینهای این تنگه توافق کردند.