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وزیر دارایی انگلیس از تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» حمایت و بر ادامه همراهی لندن با واشنگتن برای افزایش فشارها علیه تهران تأکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جان هیلی که در دولت سابق سکان وزارت دفاع را برعهده داشت، سهشنبه شب با انتشار بیانیهای اعلام کرد که دولت انگلیس از زمان روی کار آمدن حزب کارگر بیش از ۲۴۰ تحریم علیه ایران وضع کرده است و به همکاری با آمریکا و سایر شرکای خود برای اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد.
او با تکرار ادعاهای ضدایرانی مدعی شد که لندن مصمم است مانع از آن شود که ایران از اقتصاد جهانی و نظام مالی انگلیس برای پیشبرد برنامه هستهای و آنچه «فعالیتهای بیثباتکننده» خواند، استفاده کند.
وزیر دارایی انگلیس بدون اشاره به آغاز جنگ با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از تلاش واشنگتن برای دستیابی به آنچه «راهحل دیپلماتیک» نامید حمایت و همزمان از تشدید فشارهای اقتصادی علیه مردم ایران استقبال کرد.
هیلی افزود که انگلیس به همکاری با شرکای خود برای حفاظت از منافع این کشور، برداشتن گامهای لازم برای بازگشایی تنگه هرمز و مقابله با آنچه «فعالیتهای خطرناک ایران» خواند، ادامه خواهد داد.
او همچنین با طرح ادعاهایی درباره نقش ایران در تحولات منطقه، از تهران خواست تا فعالیتهای خود را در منطقه و تنگه هرمز متوقف کند و به گفته او با حسن نیت وارد گفتوگوهای دیپلماتیک شود.
این موضع یک روز پس از آن اتخاذ شد که اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا از آغاز کارزاری موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» علیه ایران خبر داد و آن را با «روز دی» در جنگ جهانی دوم مقایسه کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که در مرحله نخست این کارزار، حدود ۶۰ فرد، نهاد و شناور را در کشورهای مختلف تحریم و دامنه تحریمهای ثانویه را به بخشهای داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی ایران گسترش داده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تحریمهای تازه واشنگتن را تهدیدی علیه حقوق بینالملل و منشور ملل متحد و مصداق قانونشکنی فاحش و قلدری نظاممند دانسته و تأکید کرده است که هیچ دولت شرافتمندی که برای حاکمیت و منافع ملی خود ارزش قائل باشد، عادیسازی چنین رفتاری را نخواهد پذیرفت.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز پیشتر ادعای واشنگتن درباره آغاز «روز تسویهحساب اقتصادی» علیه ایران را تلاشی برای انحراف افکار عمومی از بحران اقتصادی و بدهی فزاینده آمریکا دانست و تأکید کرد که تداوم سیاستهای شکستخورده واشنگتن نتیجهای جز شکست بیشتر و افزایش خصومت ایرانیان با آمریکا نخواهد داشت.