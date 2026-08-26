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مسئولان تأسیسات پتروشیمی آمور روسیه از افزایش شمار زخمیهای آتشسوزی در این مجتمع به بیش از ۱۰۰ نفر خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مسئولان تأسیسات پتروشیمی آمور روسیه امروز سه شنبه در بیانیهای اعلام کردند که در پی وقوع آتش سوزی در یک مجتمع پتروشیمی گازی در حال احداث در منطقه «آمور» واقع در خاور دور روسیه، یک نفر جان باخته است.
بر اساس اعلام این رسانه، در این حادثه همچنین بیش از ۱۰۰ نفر نیز زخمی شدند.
مطابق با بیانیه صادره از سوی وزارت بهداشت روسیه، ۱۹ نفر به دلیل جراحات متوسط یا شدید در بیمارستان بستری شدهاند.
یافتههای اولیه، نشان میدهند که منشأ آتش سوزی بخش فنی جانبی تأسیسات پیرولیز بوده است.
این آتشسوزی اکنون مهار شده است.