مقابله به مثل کانادا با تعرفه های آمریکا

مقابله به مثل کانادا با تعرفه های آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد این کشور در واکنش به تعرفه‌های جدید آمریکا، از هشتم سپتامبر بر واردات حدود ۷۰۰ قلم کالای آمریکایی به ارزش ۲۷.۶ میلیارد دلار کانادا تعرفه اعمال خواهد کرد.

«مارک کارنی» با تأکید بر اینکه پاسخ کانادا «دلار به دلار» خواهد بود، گفت: «ما مورد حمله قرار گرفته‌ایم و نمی‌توانیم آنچه را که آمریکا پیشنهاد کرده است بپذیریم.»

نخست‌وزیر کانادا همچنین گفت که واشنگتن شروط جدیدی را مطرح کرده که «غیراقتصادی و ناعادلانه» است و این شروط محدود کردن توانایی کانادا برای انعقاد توافق‌های تجاری جدید را نیز شامل می‌شود.

او افزود: کانادا زمانی به میز مذاکره بازخواهد گشت که آمریکا موضع درست و منطقی اتخاذ کند و اتاوا هرگز این ایده را که کانادا تابع آمریکا است، نخواهد پذیرفت.

پیش از این «فرانسوا-فیلیپ شامپاین» وزیر دارایی کانادا در واکنش به اقدامات خصمانه آمریکا اعلام کرد که در اقدامی متقابل، بر کالا‌های آمریکایی تعرفه وضع می‌کند.

وزیر دارایی کانادا در این خصوص گفت: کانادا در اقدامی متقابل، بر کالا‌های آمریکایی تعرفه‌هایی به ارزش بیش از ۲۷ میلیارد دلار اعمال می‌کند.

فرانسوا-فیلیپ شامپاین در این باره اضافه کرد: کانادا از ۸ سپتامبر، تعرفه‌های متقابلی تا سقف ۱۵، ۲۵ یا ۵۰ درصد بر ۲۷.۶ میلیارد دلار کالای وارداتی از ایالات متحده اعمال خواهد کرد.

به گفته او، این تعرفه‌ها بر حدود ۷۰۰ قلم کالای آمریکایی اعمال خواهد شد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه با انتشار یک پیامی در صفحه شخصی خود در تروث سوشال نوشت: کانادا دهه هاست که سر آمریکا را کلاه می‌گذارد.