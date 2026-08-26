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معاون وزیر آموزش و پرورش در تجمع شبانه مردم سنندج از برنامهریزی این وزارتخانه برای ثبت مفاهیم و روایتهای ایستادگی و مقاومت تاریخی ملت ایران در کتابهای درسی دانشآموزان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سالار قاسمی با اشاره به ایستادگی تحسین مردم در طول ۶ ماه اخیر اظهار داشت: تحلیل رویدادهای جاری از منظر تعلیم و تربیت نشان میدهد نوک پیکان دشمن متوجه مدارس، دانشگاهها، پژوهشگاهها و نخبگان علمی کشور بوده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تهاجم به مراکزی همچون دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه پاستور و مراکز تحقیقاتی و داروسازی گفت: نخبگی علمی بنیان اصلی اقتدار کشور است؛ فرماندهان و سرآمدان عرصه دفاعی کشور پیش از هر چیز دانشآموختگان و نخبگان دانشگاههای ممتاز این سرزمین بودهاند و ستیز دشمن در حقیقت ستیز با اندیشه، دانش و بالندگی علمی نسل جوان ایران اسلامی است.
وی تصریح کرد: ملت و تمدنی که متکی به ایمان، سرمایه انسانی، دانش بومی و همبستگی اقوام است، قدرتی درونزا دارد و شکست هیمنه استکبار مرهون همین اراده و فرهنگ ایثار است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با تبیین برنامههای دستگاه تعلیم و تربیت افزود: با تأکیدات صورتگرفته، روایت رشادتها، ایستادگی ملت، فداکاری شهدا و جهاد علمی و فناوری کشور در متون و کتب درسی ثبت و ماندگار خواهد شد تا نسل نوجوان و جوان با ابعاد این مقاومت تمدنساز آشنا شوند.
قاسمی با گرامیداشت میلاد پیامبر اعظم (ص) و هفته وحدت، کردستان را یکی از ارکان هویتساز و سرافراز ایران اسلامی خواند و خاطرنشان کرد: پیوند وثیق میان اقوام و وفاداری به هویت ملی و اسلامی، سدی نفوذناپذیر در برابر تمامی تفرقهافکنیها و فشارها است و مسیر توسعه و آبادانی کشور در سایه این انسجام با قدرت تداوم خواهد یافت.