مدیر شعب بانک سپه منطقه خوزستان به مناسبت روز خبرنگار با حضور در واحد خبر صداوسیمای استان خوزستان از خبرنگاران و تلاشگران عرصه خبر و رسانه تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن رجبی در حاشیه حضور در واحد خبر صداوسیمای استان خوزستان و تجلیل از خبرنگاران و تلاشگران عرصه خبر و رسانه گفت: اطلاع رسانی و انتشار اخبار وقایع امری مهم و حساس است و خبرنگاران صداوسیما در شرایط ویژه‌ای که قرار داریم، نقش خود را به خوبی ایفا می‌کنند.

وی افزود: خبرنگاران صدا و سیمای خوزستان به عنوان اولین نفر و آخرین نفر در صحنه هستند و اطلاع رسانی می‌کنند.