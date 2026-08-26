به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان از افتتاح و بهره‌برداری از ۱۵ پروژه بزرگ عمرانی، زیرساختی و مسکونی این نهاد با اعتباری بالغ بر ۳۷۲ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.

رضا خواجه‌ای اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل احداث ۲۵۸ واحد مسکونی شهری و روستایی، آسفالت معابر و اجرای طرح‌های هادی در شهرستان‌های مختلف استان که فرصت‌های اشتغال و بهره‌مندی مستقیم را در سطح استان زنجان ایجاد کرده است.

وی با تشریح جزئیات پروژه‌های آماده بهره‌برداری، تصریح کرد: بنیاد مسکن استان زنجان همواره با رویکرد عدالت‌محوری و محرومیت‌زدایی گام برداشته است. در همین راستا، در حوزه مسکن، ۴ پروژه مسکونی در صایین‌قلعه، هیدج، آببر و قیدار به بهره‌برداری خواهند رسید و خانه‌دار شدن ۲۵۸ خانواده زنجانی را رقم خواهد زد.

خواجه‌ای در ادامه با اشاره به پروژه‌های عمران روستایی و بهبود زیرساخت‌ها افزود: ارتقای کیفیت زندگی روستاییان از طریق توسعه معابر همواره در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد. در هفته دولت امسال شاهد افتتاح پروژه‌های آسفالت معابر روستایی دوزکند، خیرآباد و کهریزبیک در شهرستان ماهنشان و همچنین آسفالت روستای خاکریز در شهرستان ایجرود خواهیم بود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان همچنین به آماده‌سازی ۷ طرح هادی روستایی برای افتتاح اشاره کرد و گفت: طرح‌های هادی در روستا‌های گوگرچینک، بیجقین و خالق‌آباد در شهرستان خدابنده، روستا‌های ویر و ترکانده در سلطانیه و روستا‌های قره‌داغ و قوریه در شهرستان ایجرود آماده افتتاح هستند تا طعم شیرین توسعه و عدالت‌محوری به کام روستاییان استان بنشیند.