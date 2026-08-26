به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ وزیر آموزش و پرورش گفت: حدود ۱۰ هزار کلاس درس با فناوری‌های روز در حال تجهیز و در این زمینه مطالعات بین‌المللی گسترده‌ای انجام شده است.

علیرضا کاظمی در شورای آموزش و پرورش شهرستان ابهر با گرامیداشت یاد و نام شهدای دانش‌آموز و معلم مدرسه شجره طیبه میناب و همه شهدای جنگ اخیر با بیان اینکه با آموزش و پرورش مطلوب همچنان فاصله داریم، افزود: اگر می‌خواهیم در این حوزه به دستاوردهای بزرگ برسیم، باید سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهیم.

وی افزود: نهضت توسعه عدالت آموزشی فقط مدرسه‌سازی نیست، بلکه پنج بخش دارد که یکی از آنها ساخت و توسعه فضاهای آموزشی است و بخش‌های دیگری مانند تجهیزات، فناوری‌های نوین، توسعه فضاهای ورزشی، فعالیت‌های پرورشی و توانمندسازی معلمان را نیز شامل می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش زیربنای آینده کشور است و سرمایه‌گذاری در این حوزه، مهم‌ترین سرمایه‌گذاری برای ساختن آینده ایران محسوب می‌شود.

کاظمی آموزش و پرورش را آیینه تمام‌نمای آینده یک محله، شهر و کشور دانست و گفت: اگر می‌خواهیم حال و روز یک محله را ببینیم، باید به مدرسه آن نگاه کنیم. نشاط، پویایی، تحرک و ایمان در مدرسه، نشان‌دهنده وضعیت همان محله است.

وی افزود: هر اصلاحی که در جامعه به دنبال آن هستیم باید از مدرسه آغاز شود؛ بسیاری از گلایه‌هایی که امروز درباره خروجی‌های جامعه مطرح می‌شود، ناشی از غفلت یا کم‌توجهی به مدرسه، معلم و دانش‌آموز است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: فرزندان بالاترین سرمایه هر خانواده هستند و تنها عرصه‌ای که می‌توانیم با کشورهای ثروتمند و قدرت‌های بزرگ جهان رقابت کنیم، استعدادهای انسانی است که خداوند در اختیار همه انسان‌ها قرار داده است.

کاظمی تاکید کرد: رهبر شهید ما به همین دلیل بر آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، مدرسه‌سازی و موضوع تربیت تاکید ویژه داشتند و امروز می‌توان گفت آموزش و پرورش به معنای واقعی در صدر توجهات قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بالاترین دستاورد دولت را توجه راهبردی به آموزش و پرورش می‌داند، اظهار کرد: دولت در اوج بحران‌ها نگاه تحول‌آفرین خود به عدالت آموزشی را فراموش نکرده است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به خاطره‌ای از دوران جنگ ۱۲ روزه گفت: در جریان این جنگ، برادرم به شهادت رسید و در شرایطی که درگیر تشییع و خاکسپاری ایشان بودیم، رئیس‌جمهور با من تماس گرفت و موضوع جلسه درباره عدالت آموزشی را مطرح کرد.

کاظمی افزود: به رئیس‌جمهور گفتم در مسیر مشهد هستم، اما ایشان تاکید کردند نیازی نیست و خودشان با معاونان وزارت جلسه را برگزار خواهند کرد که این نشان می‌دهد حتی در اوج بحران، نگاه راهبردی به تحول در آموزش و پرورش فراموش نمی‌شود.

وی گفت: نتیجه سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش شاید امروز به طور کامل دیده نشود، اما ۱۰ یا ۱۲ سال آینده خود را نشان خواهد داد؛ دانش‌آموزی که امروز در یک مدرسه مناسب و با تقویت معنویت، هویت ملی و دینی تربیت می‌شود، آینده کشور را خواهد ساخت.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: نباید آموزش و پرورش را در کنار سایر دستگاه‌ها و به عنوان یک دستگاه معمولی ببینیم؛ آموزش و پرورش فراتر از همه دستگاه‌هاست و بسیاری از دستاوردهای کشور، از قدرت دفاعی و موشکی گرفته تا پیشرفت‌های علمی و تربیت دانشمندان، محصول نظام تعلیم و تربیت است.

کاظمی با اشاره به نهضت توسعه عدالت آموزشی اظهار کرد: در یک سال گذشته ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، خیرین، صنایع و نهادهای مختلف ساخته شده که چنین اقدامی در تاریخ کشور سابقه ندارد.

وی افزود: خیران در این عرصه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت ایجاد کردند و بخش‌های مختلف صنعت نیز پای کار آمدند همچنین بیش از ۱۰۰ مجموعه در ساخت و تجهیز مدارس مشارکت کردند و تنها اتحادیه پتروشیمی‌ها ظرفیت قابل توجهی برای ساخت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش قرار داده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در حوزه ورزش دانش‌آموزی، ۶ هزار زمین چمن مصنوعی و ده‌ها استخر در کشور در حال احداث یا بهره‌برداری است و در حوزه تربیتی نیز موضوع نماز، قرآن، تقویت هویت ملی و دینی و تربیت دینی و انقلابی دانش‌آموزان با جدیت دنبال می‌شود.

کاظمی توانمندسازی معلمان را یکی از محورهای مهم برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش دانست و اظهار کرد: سال گذشته حدود ۹۵ درصد معلمان در زمینه روش‌های جدید آموزشی توانمند شدند و نزدیک به چهار میلیون دانش‌آموز نیز آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی را دریافت کردند و ۲۵۰ هزار معلم در این حوزه توانمند شدند.

وی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای علمی گفت: این موفقیت‌ها در شرایط جنگی و دشوار کشور رقم خورد و دانش‌آموزان المپیادی ایران با وجود بمباران‌ها رقابت‌های علمی جهانی را ترک نکردند و با کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز، در رشته‌هایی مانند هوش مصنوعی به جایگاه نخست جهان دست یافتند.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: در کنار مشکلات و عقب‌ماندگی‌های موجود، نباید موفقیت‌های آموزش و پرورش و حرکت تحولی این حوزه را نادیده گرفت و وزارت آموزش و پرورش با جدیت مسیر طراحی‌شده بر اساس دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب را ادامه خواهد داد.

کاظمی با اشاره به شرایط کشور در جنگ اخیر اظهار کرد: اگر امروز در این میدان پیروز شدیم، این پیروزی حاصل عملکرد هماهنگ در چهار عرصه بود؛ نخست عرصه نظامی و دفاعی که نیروهای مسلح و انتظامی با شجاعت ایستادگی کردند.

وی با بیان اینکه ضلع دیگر این پیروزی، تداوم خدمت‌رسانی دولت بود، افزود: در شرایط جنگی جریان خدمت متوقف نشد، سوخت و کالاهای اساسی تامین شد و این امر نتیجه تدبیر استانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، حمایت قوای مختلف و همراهی مردم بود.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ضلع سوم، حضور و حمایت مردم بود که در این شرایط پای کار کشور و انقلاب ایستادند و باید با تمام وجود از آنها قدردانی کرد.

کاظمی ضلع چهارم را عرصه دیپلماسی دانست و گفت: در این عرصه نیز با همفکری، عقلانیت، خرد جمعی و در سایه رهبری هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، دستاوردهای مهمی برای کشور رقم خورد.

وی تاکید کرد: آنچه در این چهار عرصه موجب موفقیت کشور شد، ایمان به خدا و وحدت و همدلی بود و باید این سرمایه بزرگ را حفظ کرده و با تمام وجود در کنار یکدیگر برای پیشرفت کشور تلاش کنیم.