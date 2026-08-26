سازمان ملل از ثبت بیش از ۱۴۰۰ حمله شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان در کرانه باختری خبر داد و حمله و تخریب مرکز آموزش حرفه‌ای وابسته به آنروا را محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کردک شهرک‌نشینان صهیونیست در سال جاری میلادی به‌طور میانگین ماهانه ۲۰۰ حمله علیه فلسطینیان انجام داده‌اند. تا پایان ماه گذشته نیز شمار حملات ثبت‌شده از مرز ۱۴۰۰ مورد گذشته است.

همزمان، آنروا یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به مرکز آموزشی این آژانس در اردوگاه قَلَنْدِیا در شمال قدس اشغالی را به شدت محکوم کرد.

آنروا تأکید کرد: این مرکز به‌عنوان تأسیسات سازمان ملل، از مصونیت‌های قانونی برخوردار است و هرگونه تلاش برای تضعیف آن، توانایی سازمان ملل در انجام وظایفش را مختل می‌کند.

سازمان ملل متحد هم حملات رژیم صهیونیستی علیه آنروا را غیرقابل قبول دانست و توقف فوری آن را خواستار شد.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در واکنش به تخلیه و تخریب مرکز آموزش حرفه‌ای قَلَندیا وابسته به آنروا، از رژیم صهیونیستی خواست قوانین محدودکننده فعالیت این آژانس را لغو کند.

دوجاریک تصریح کرد: دبیرکل از این تحول به شدت نگران است، زیرا این اقدام جوانان را از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که دریافت می‌کردند، محروم خواهد کرد.

به گفته وی، این مرکز بیش از ۷۰ سال است که از هزاران پناهنده فلسطینی از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و فراهم کردن مسیر‌هایی برای اشتغال حمایت کرده است.

دوجاریک گفت دبیرکل از رژیم اسرائیل می‌خواهد که فورا به مداخله در اماکن آنروا پایان دهد و همه این اماکن را تخلیه و به سازمان ملل بازگرداند و از این اماکن در برابر هرگونه مداخله یا آسیب بیشتر محافظت کند.

ارتش رژیم صهیونیستی با یورش به اردوگاه قلندیا و شهرک کَفْر عَقَب، کارکنان آنروا را از این مرکز اخراج و حدود ۴۰ نفر را بازداشت و بازجویی و سپس تخریب تأسیسات را آغاز کرد.

همزمان یک مجتمع دیگر آنروا در قدس نیز تصرف و تخریب، و آب و برق شماری از مراکز این آژانس قطع شده است.

آنروا اعلام کرده بود پیش از این یورش، هیچ اطلاعی از تصمیم رژیم صهیونیستی برای ورود و تخلیه مرکز دریافت نکرده بود.