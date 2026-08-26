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رئیس هیئت مدیره سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور با اشاره به اهمیت طرح مولدسازی در تامین منابع مالی اعلام کرد که یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شده که سهمیه مربوط به شش ماه نخست سال به موقع محقق میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،احسان عسگری در حاشیه نشست با رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: تاکنون ۱۷۹ ملک به ارزش حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان مولدسازی شده که از روشهایی نظیر تهاتر، واگذاری و معاوضه بهرهگیری شده است.
وی با اشاره به عملکرد استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: در این استان نیز ۱۷۴ ملک مازاد برای مولدسازی معرفی شده که تا امروز هشت مورد از آنها به ارزش ۷۷۱ میلیارد تومان به فروش رسیده است. کانون اصلاح و تربیت تبریز و بیمارستان یک هزار تختخوابی این شهر، از جمله طرح های شاخصی هستند که از محل درآمدهای مولدسازی در این استان اجرا میشوند.
عسگری به ضرورت تعیینتکلیف هرچه سریعتر کالاهای موجود در انبارهای سازمان تملیکی پرداخت و گفت: امسال ۶۴ همت برای تعیین تکلیف این کالاها هدفگذاری شده که نسبت به سال گذشته ۱۲ همت رشد داشته و ارزش فروش نیز متناسب با آن افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: با تسریع در فرایندها هیچ پرونده کلانی از سال ۱۴۰۴ به سال ۱۴۰۵ منتقل نشده است که این مهم در سایه همکاری و تعامل سازنده با دادگستری، دادستانیها و سازمان املاک تملیکی میسر شده است.
مدیر عامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور اولویت اصلی طرح مولدسازی را طرح های نیمهتمام کشور دانست و گفت: بررسیهای انجامشده در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان میدهد بیش از یک هزار طرح وجود دارد که با وجود گذشت حدود ۳۰ سال از آغاز عملیات اجرایی حتی به ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی نرسیدهاند.
وی این وضعیت را نشانهای از نبود توجیه اقتصادی یا وجود موانع حل نشده در این طرح ها دانست و افزود:با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی در سطح ملی و استانی این طرحها مجدداً ارزیابی میشوند؛ چنانچه امکان احیا، واگذاری یا مولدسازی برای آنها وجود داشته باشد، در این مسیر قرار میگیرند، در غیر این صورت املاک مرتبط با آنها به فهرست املاک مازاد دولت اضافه خواهند شد.
موسی خلیلالهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در این نشست ضمن ابراز رضایت از سطح تعامل میان دادگستری، دادستانیها و سازمان تملیکی استان بر لزوم تقویت زیرساختهای انسانی و فنی این سازمان تاکید کرد و گفت: برای تامین امکانات و زیرساختها، باید توجه ویژهای به تبریز صورت گیرد.