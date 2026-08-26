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دانشگاه پیامنور اعلام کرد: امتحانات پایان ترم تابستانی دانشگاه پیامنور از روز دوشنبه ۱۶ شهریور ماه آغاز می شود.
به گزارش خبرگزرای صدا و سیما، دانشگاه پیامنور اعلام کرد: با توجه به بهروزرسانی تاریخ برگزاری امتحانات نیمسال تابستان ۱۴۰۵-۱۴۰۴، به اطلاع میرساند آزمونها در بازه ۱۶ تا ۲۳ شهریورماه برگزار خواهد شد.
لذا لازم است جهت اطلاع از برنامه دقیق امتحانات، به سامانه جامع گلستان reg.pnu.ac.ir مراجعه فرمایید.
همچنین، کارت ورود به جلسه آزمون «گزارش ۴۲۸» را میتوانید از ۱۲ شهریورماه از طریق سامانه گلستان دریافت نمایید.