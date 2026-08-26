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کارشناس هواشناسی لرستان گفت: افزایش پوشش ابر و وزش باد پدیده غالب آسمان لرستان تا پایان هفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز و تا پایان هفته برای همه نقاط استان افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه و گاهی نسبتا شدید لحظهای (بویژه نیمه غربی) پیش بینی میشود.
روح الله داوودی افزود: از نظر نوسانات دمایی، امروز تغییرات قابل توجهی در روند دماهای روزانه مشاهده نمیشود، اما از فردا بتدریج با کاهش نسبی دماها، قدری از شدت گرمای هوا کاسته میشود و کماکان صرفه جویی در مصرف آب و برق به همگان توصیه میشود.