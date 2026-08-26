به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شاهین‌شهر و میمه خبر داد و گفت: با آغاز عملیات آسفالت زیر پل و رمپ‌های ورودی و خروجی، این طرح وارد مرحله نهایی اجرا شده و پیش‌بینی می‌شود تا مهرماه سال جاری تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

حاجی در حاشیه بازدید از روند اجرای تقاطع غیرهمسطح سه‌راهی علویجه در محور پلیس‌راه اصفهان به تهران، گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد، بهبود جریان عبور و مرور و ساماندهی یکی از نقاط مهم ارتباطی منطقه در حال اجراست و در حال حاضر به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی رسیده است.

وی افزود: در جریان این بازدید، آخرین وضعیت عملیات اجرایی، میزان پیشرفت پروژه و روند اجرای بخش‌های باقیمانده مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات و تکمیل پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پیمانکار ابلاغ شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شاهین‌شهر و میمه با اشاره به روند مطلوب اجرای طرح گفت: در حال حاضر بخش عمده عملیات اجرایی به پایان رسیده و پروژه وارد مرحله نهایی شده است. عملیات آسفالت زیر پل و رمپ‌های ورودی و خروجی نیز در حال آغاز است که با تکمیل این بخش‌ها، پروژه یک گام مهم دیگر به بهره‌برداری نزدیک خواهد شد.

حاجی ادامه داد: تاکنون حدود ۸۵۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح سه‌راهی علویجه هزینه شده است و پیگیری‌ها و مساعدت‌های مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و معاونت مهندسی و ساخت اداره‌کل نقش مؤثری در استمرار عملیات اجرایی و پیشرفت طرح داشته است.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای تکمیل این طرح راهسازی در سال جاری در دستور کار قرار دارد، تاکید کرد: با توجه به پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه و آغاز عملیات اجرایی بخش‌های پایانی، امیدواریم عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح سه‌راهی علویجه در مهرماه ۱۴۰۵ به پایان برسد و پس از انجام مراحل لازم، بهره‌برداری از آن آغاز شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شاهین‌شهر و میمه خاطرنشان کرد: تکمیل این تقاطع غیرهمسطح علاوه بر تسهیل و روان‌سازی تردد در محور اصفهان–تهران، می‌تواند در ارتقای ایمنی عبور و مرور و کاهش تداخلات ترافیکی در محدوده سه‌راهی علویجه مؤثر باشد.

حاجی در پایان تأکید کرد: با توجه به اهمیت این طرح و نزدیک شدن آن به مرحله بهره‌برداری، روند اجرای عملیات تا تکمیل کامل طرخ با جدیت پیگیری خواهد شد.