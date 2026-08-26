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همزمان با هفته دولت، زمین ۳۵ هکتاری «امامیها» پس از ۷۲ سال بلاتکلیفی و فراهم شدن ظرفیت تأمین بیش از یک هزار واحد مسکونی تعیین تکلیف شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نایین با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین زمین طرحهای مسکن افزود: با حمایت مسئولان استان و شهرستان و پیگیریهای انجامشده در سطوح شهرستانی، استانی و وزارت راه و شهرسازی، چندین پهنه مهم برای تأمین مسکن تعیینتکلیف و آماده واگذاری شده است.
مهدی علمی انارکی گفت: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده، تعیینتکلیف زمین موسوم به امامیها در شهر نایین است؛ زمینی به مساحت حدود ۳۵ هکتار که نزدیک به ۷۲ سال بلاتکلیف و دارای مشکلات حقوقی متعدد بود و پس از حدود چهار سال پیگیری، مشکلات آن برطرف و طرح تفکیکی آن به تصویب رسید.
رئیس اداره راه و شهرسازی نایین ادامه داد: با تعیینتکلیف این زمین، ظرفیت تأمین بیش از هزار واحد مسکونی در سهم دولت فراهم شده است که در اولویت نخست برای متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص خواهد یافت. تاکنون ۱۰۰ پلاک برای متقاضیان جوانی جمعیت در شهر نایین قرعهکشی و واگذار شده و حدود ۳۸۰ متقاضی نیز در نوبت دریافت زمین قرار دارند.
علمی انارکی همچنین از تعیینتکلیف ۱۲ هکتار از اراضی مازاد دانشگاه پیام نور نایین خبر داد و گفت: این اراضی پس از تغییر کاربری از آموزشی به مسکونی و تهیه طرح تفکیکی، آماده واگذاری به متقاضیان نهضت ملی مسکن شده و پس از ابلاغ نهایی طرح، قرعهکشی و واگذاری انجام خواهد شد.
وی درباره تأمین زمین در شهر بافران نیز تاکید کرد: با وجود محدودیت اراضی دولتی، حدود ۱۰.۸ هکتار از اراضی پهنه شمالی این شهر پس از طی مراحل کارشناسی و اخذ مصوبات لازم به محدوده شهر الحاق شده و طرح تفکیکی و آمادهسازی آن با همکاری شهرداری در حال انجام است.
رئیس اداره راه و شهرسازی نایین در ادامه از الحاق ۱۰ هکتار زمین جدید به محدوده شهر انارک خبر داد و افزود: طرح مسکونی این اراضی به تصویب رسیده و پس از تکمیل مراحل تفکیک و آمادهسازی، برای متقاضیان نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت اختصاص خواهد یافت.
علمی انارکی با اشاره به چشمانداز تأمین زمین در انارک گفت: با ظرفیت ایجادشده، پیشبینی میشود این شهر در سالهای آینده و حتی در صورت افزایش جمعیت، مهاجرت معکوس و جذب نیروی انسانی در معادن و صنایع، با مشکل جدی تأمین زمین مسکونی مواجه نباشد.
وی همچنین از تأمین زمین مورد نیاز متقاضیان روستای مزرعه امام و واگذاری اراضی به بنیاد مسکن خبر داد و گفت: متقاضیان علاقهمند به دریافت زمین ویلایی میتوانند در چارچوب ضوابط، درخواست دریافت زمین در این روستا را ارائه کنند.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نایین همچنین تأکید کرد: با پیگیریهای انجامشده، همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت نماینده شهرستان، بخش مهمی از مشکلات تأمین زمین طرحهای نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت برطرف شده و در آینده نزدیک، مراحل قرعهکشی، تخصیص و واگذاری اراضی به متقاضیان واجد شرایط ادامه خواهد یافت.