به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، تمامی دولتمردان شهید و تبریک فرارسیدن هفته دولت، مجموعه‌ای از اقدامات و عملکرد این نهاد در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، زیارتی، حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان، پرورش نخبگان، مشاوره و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را تشریح کرد.

کریم زارع با اشاره به تقارن هفته دولت با هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، گفت: این نهاد در حوزه فرهنگی و زمینه‌های آموزشی، زیارتی، حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان، پرورش نخبگان، مشاوره و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، همواره در تلاش است تا اقدامات موثری برای خدمت به خانواده‌های تحت حمایت ارائه دهد.

وی با ارائه عملکرد این حوزه، گفت: سال گذشته، برای حمایت از دانش‌آموزان تحت حمایت، ۱۱ میلیارد تومان بصورت بلاعوض، ۴۴ هزار و ۷۷۵ بسته نوشت افزار نیز تامین و اهدا شد.

کریم زارع افزود: امیدواریم در طرح «جشن عاطفه‌ها» امسال نیز با مساعدت بیش از پیش خیران و نیکوکاران، بتوانیم تمامی دانش‌آموزان نیازمند را با تجهیزات و ملزومات ضروری تحصیل راهی مدارس کنیم و زمینه ادامه تحصیل مطلوب آنان را فراهم آوریم.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان ادامه داد: در حوزه مهارت‌آموزی نیز سال گذشته بیش از ۱۵ هزار و ۴۰۲ نفر در شش کانون فرهنگی کمیته امداد و سایر کانون ها، در ۱۳ هزار و ۵۱۹ دوره مهارت‌آموزی با همکاری حوزه اشتغال و خودکفایی این نهاد آموزش دیدند که این طرح سال جاری نیز باوجود شرایط جنگی کشور در حال اجراست.

وی گفت: همچنین برای ارتقای شرایط روحی و جسمی فرزندان و خانواده‌های تحت حمایت، سال گذشته ۳ هزار و ۲۵۲ اردوی درون‌استانی برگزار شد و ۵ هزار و ۸۰۰ اردوی زیارتی در قالب طرح «شوق زیارت» ویژه مددجویان زیارت‌اولی به اجرا درآمد؛ علاوه بر این، بیش از ۸ هزار و ۶۰۰ مددجو نیز برای زیارت اربعین حسینی اعزام شدند. امسال نیز تاکنون ۲ هزار و ۲۲۰ مددجو در اردو‌های سراسری درون‌استانی و ۶۱۰ نفر در اردو‌های برون‌استانی شرکت کرده‌اند.

کریم زارع با اشاره به حمایت از دانشجویان و نخبگان تحت پوشش، افزود: مجموع تسهیلات پرداختی به ۳ هزار و ۹۳۳ دانشجوی تحت حمایت در سال گذشته بیش از ۲۸ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان بود و امسال تاکنون نیز برای کمک به تامین شهریه و ارائه تسهیلات آموزشی به یک‌هزار و ۵۶۰ مددجو بیش از ۱۱ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی گفت: همچنین با توجه ویژه به پرورش و حمایت از نخبگان، سال گذشته به ۳ هزار و ۲۱۵ نخبه تحت حمایت بالغ بر ۴۱ میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شد و از طریق طرح «قرض ماندگار» صندوق امداد ولایت نیز به ۱۲۲ نخبه بیش از ۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص یافت. در پنج‌ماهه امسال نیز ۳۸۴ نخبه تحت حمایت از اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان تسهیلات و کمک‌هزینه بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان در ادامه با تشریح برنامه‌های مشاوره‌ای و آموزشی کمیته امداد استان، گفت: سال گذشته بیش از ۷۳ هزار مددجو از برنامه‌های آگاه‌سازی و آموزش مهارت‌های زندگی بهره‌مند شدند و ۱۷ هزار و ۶۸۱ جلسه مشاوره فردی و ۳۸۷ جلسه مشاوره گروهی برگزار شد.

کریم زارع افزود: همچنین در سال جاری و با توجه به شرایط بحرانی ناشی از جنگ تحمیلی، در مجموع یک‌هزار و ۷۵۱ جلسه مشاوره برای مددجویان و افراد آسیب‌دیده از جنگ برگزار شده است. مشارکت و حضور پرشور بیش از ۱۴۰ هزار نفر از مددجویان در مناسبت‌های شبانه جنگ رمضان و ثبت بیش از ۸۸۷ فعالیت فرهنگی مددجویان در سامانه «همگروه» نیز از دیگر جلوه‌های حضور اجتماعی و فرهنگی خانواده‌های تحت حمایت در این ایام بوده است.

وی تأکید کرد: امسال همچنین طرح «نوید زندگی» برای ۱۰ هزار و ۲۵۳ مددجوی تحت حمایت اجرا شده؛ طرحی که با هدف ارتقای سلامت روان، تسهیل انتخاب آگاهانه، تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و طلاق و با بهره‌گیری از ۱۷ مدرس دارای گواهینامه معتبر برگزار شد. این طرح سه گروه هدف شامل دختران ۱۵ تا ۱۸ سال، دختران ۱۹ تا ۳۵ سال و زنان سرپرست خانوار فاقد همسر در گروه سنی ۱۹ تا ۳۵ سال را تحت پوشش قرار داده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و گفت: در سه ماهه بهار بیش از ۸ هزار مددجو از برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد بهره‌مند شده‌اند. با درک شرایط حساس کشور و با هدف ارتقای تاب‌آوری اجتماعی، اقدامات گسترده‌ای با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان به مرحله اجرا درآمده و باوجود محدودیت‌های ناشی از شرایط حاکم بر کشور و بحران جنگ، آموزش‌های پیشگیرانه با بهره‌گیری هوشمندانه از بستر‌های نوین ارتباطی و فضای مجازی متوقف نشده؛ به‌گونه‌ای که ۲ هزار و ۲۴۰ نفر در محیط خانواده، ۴۴۳ نفر در محیط کار، ۷۲۴ دانش‌آموز، ۶۸۰ دانشجو و ۴ هزار و ۲۴۲ نفر در محیط‌های عمومی، تفریحی و محلات پرآسیب تحت آموزش‌های پیشگیری قرار گرفته‌اند.

کریم زارع در پایان با تاکید به اینکه، آنچه در این آمار و اقدامات مشاهده می‌شود، تنها مجموعه‌ای از اعداد و برنامه‌ها نیست، بلکه بخشی از کارنامه خدمت به خانواده‌هایی است که نیازمند حمایت و همراهی هستند، گفت: هفته دولت فرصتی برای بازخوانی این مسوولیت و تجدید عهد با مردم و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و کمیته امداد استان اصفهان نیز با تکیه بر ظرفیت خیران، نیکوکاران، دستگاه‌های اجرایی و مشارکت خانواده‌های تحت حمایت، خدمت‌رسانی بی‌منت، توانمندسازی و صیانت از کرامت جامعه هدف را با جدیت دنبال خواهد کرد.