افتتاح و آغاز اجرای ۹۸ طرح راهداری در استان بوشهر

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر از افتتاح و آغاز اجرای ۹۸ طرح با اعتبار چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در استان خبر داد.