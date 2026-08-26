بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرزاد رستمی در نشست با خبرنگاران از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۹۸ طرح راهداری با اعتبار بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد و گفت: این طرحها در حوزه بهسازی و ساخت راههای روستایی، روکش آسفالت، ایمنسازی مسیرها، اجرای روشنایی و حذف نقاط حادثهخیز اجرا میشود.
وی با اشاره به طرحهای هفته دولت اظهار کرد: در این ایام عملیات اجرایی ۳۲ طرح راهداری با اعتبار حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آغاز میشود و ۶۶ طرح نیز با ارزش روز ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با بیان اینکه بخش عمده طرحهای راهداری استان در حوزه ساخت، بهسازی و نگهداری راهها اجرا میشود، افزود: ایمنسازی مسیرها، اجرای ابنیه فنی، توسعه روشنایی، خرید ماشینآلات، رفع نقاط حادثهخیز و نصب تجهیزات ترافیکی از دیگر محورهای مهم این طرحها است.
وی با اشاره به جزئیات طرحهای هفته دولت بیان کرد: عملیات تعریض و بهسازی ۱۱۳ کیلومتر از راههای استان در قالب طرحهای افتتاحی و اجرایی انجام میشود.
رستمی ادامه داد: همچنین عملیات لکهگیری، روکش آسفالت حفاظتی، درزگیری و اقدامات مشابه در ۲۶۸ کیلومتر از راههای استان اجرا شده یا در دست اجرا قرار دارد.
وی با اشاره به توسعه راههای روستایی گفت: عملیات ساخت و بهسازی ۶۳ کیلومتر از راههای روستایی استان در هفته دولت افتتاح یا آغاز میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر افزود: اجرای روشنایی به طول ۱۳.۵ کیلومتر، احداث یا تعویض ۱۷ دستگاه ابنیه فنی، خطکشی حدود یکهزار و ۸۰۰ کیلومتر از راهها، خرید ۴ دستگاه ماشینآلات و حذف ۴ نقطه حادثهخیز از دیگر اقدامات پیشبینی شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارتقای ایمنی راهها تصریح کرد: ۱۲ کیلومتر بلوک مفصلی حفاظ بتنی در محورهای مواصلاتی استان نصب میشود.
رستمی افزود: حدود ۱۵ هزار قطعه تجهیزات ایمنی و تابلوهای ترافیکی شامل چشمگربهای، تابلوهای اطلاعاتی و سایر تجهیزات در مسیرهای استان نصب خواهد شد.
وی از آغاز عملیات اجرایی نصب و راهاندازی ۴۲ سامانه ثبت تخلفات خبر داد و گفت: قرارداد اجرای این سامانهها با اعتباری بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان منعقد شده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با اشاره به توزیع طرحهای هفته دولت در ۱۰ شهرستان استان بوشهر اظهار کرد: در شهرستانهای مختلف، طرحهای شاخصی در حوزه بهسازی و روکش آسفالت محورها، ساخت راههای روستایی، اجرای روشنایی و نصب نیوجرسی در حال اجراست.
وی با بیان اینکه طرحهای مهمی در شهرستانهای جنوبی استان تعریف شده است، افزود: بهسازی و روکش آسفالت محورهای جم، ریز، گندمزار، کنگان، دیر و دشتی، همچنین اجرای طرحهای ایمنسازی در محورهای تنگستان و دلوار از جمله طرحهای شاخص این شهرستانها است.
رستمی ادامه داد: در شهرستان بوشهر، روکش آسفالت محور احمدی به سمت گَزبلند و محور خیراندیش و در شهرستان دشتستان نیز طرحهایی در محورهای سعدآباد، گلدشت، تنگارم و کلمه اجرا میشود.
وی بیان کرد: بهسازی راههای روستایی، اجرای سنگفرش بلوار مالقائد و روکش آسفالت مسیر پلیسراه تا میدان بسیج در شهرستان گناوه و تعریض محور دیلم به بهبهان در شهرستان دیلم از دیگر طرحهای شاخص هفته دولت است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد حملونقل جادهای استان در سال ۱۴۰۵ گفت: از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۳ میلیون و ۹۸ هزار تن کالا در استان بوشهر جابهجا شده است.
وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی و وضعیت صادرات و واردات بر فعالیتهای بندری استان افزود: در مجموع حمل کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش جزئی مواجه شده است، اما در بخش حمل کالاهای اساسی عملکرد قابل توجهی ثبت شده است.
رستمی تصریح کرد: در سال جاری ۱۰۶ هزار تن کالای اساسی در استان جابهجا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶۸ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: تعداد سفرهای انجامشده در بخش حمل کالا نیز به ۵ هزار و ۷۷۶ سفر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ رشد ۶ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با اشاره به وضعیت حملونقل مسافر در استان بوشهر گفت: از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۲.۵ میلیون مسافر در استان جابهجا شده و بیش از ۲۰۷ هزار سفر در این بخش به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: تعداد سفرهای بخش مسافری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد افزایش یافته، اما تعداد مسافران با کاهش ۶ درصدی مواجه بوده است.
رستمی با اشاره به ظرفیت ناوگان حملونقل مسافر استان بیان کرد: در حال حاضر ۳۵۷ دستگاه اتوبوس و ۷۳۹ دستگاه مینیبوس در ناوگان مسافری استان فعالیت دارند.
وی همچنین تعداد شرکتهای حملونقل استان را ۲۰۷ شرکت اعلام کرد و گفت: ناوگان باری استان شامل ۴ هزار و ۴۶۰ دستگاه است و ناوگان مسافری نیز در بخشهای مختلف اتوبوسی، مینیبوسی و سواری فعالیت میکند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با اشاره به آمار تردد جادهای اظهار کرد: از ابتدای امسال تا کنون ۸.۴ میلیون تردد رفت و برگشتی در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده است.
وی افزود: ۷۸ دستگاه سامانه ثبت تردد در محورهای استان فعال است و اطلاعات مربوط به رفتوآمد خودروها را ثبت میکند. همچنین ۵۶ سامانه ثبت تخلفات و ۲۵ دوربین نظارت تصویری در جادههای استان فعال هستند.
رستمی با اشاره به فعالیت سامانه ۱۴۱ گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴ هزار و ۵۶۷ تماس با سامانه ۱۴۱ برقرار شده و اطلاعات و گزارشهای مردمی درباره وضعیت راهها، حملونقل و تردد در این سامانه ثبت و پیگیری شده است.