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همزمان با هفته دولت، ۶۰۰ متر ایزوگام برای منازل مددجویان کمیته امداد شهرستان ورزنه در استان اصفهان تامین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد محسنی رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ورزنه، با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای والامقام دولت، گفت: خدمت صادقانه، محرومیتزدایی و حضور موثر در کنار مردم، از مهمترین رویکردهای کمیته امداد در مسیر تحقق آرمانهای نظام اسلامی است و به همین منظور، همزمان با هفته دولت و با همکاری سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ورزنه، ۶۰۰ متر ایزوگام به ارزش ۲۵۰ میلیون تومان برای منازل مددجویان تحت حمایت این نهاد تامین شد.
وی با بیان اینکه خدمترسانی به اقشار نیازمند، جلوهای از دولت مردمی و روحیه جهادی است، افزود: با توجه به نزدیک شدن فصل پاییز و زمستان، اجرای این طرح با هدف بهسازی واحدهای مسکونی، جلوگیری از نفوذ رطوبت و ایجاد آسایش بیشتر برای خانوادههای تحت حمایت در دستور کار قرار گرفت تا دغدغه بخشی از نیازهای مسکن این عزیزان کاهش یابد.
رئیس کمیته امداد شهرستان ورزنه گفت: این نهاد با بهرهگیری از ظرفیت خیران، نهادهای همکار و مشارکتهای مردمی، تلاش میکند در کنار ارائه خدمات حمایتی، با اجرای طرحهای عمرانی و مسکن، زمینه افزایش رفاه، امنیت و آرامش خانوادههای تحت حمایت را فراهم کرده و در مسیر آبادانی و خدمت بیمنت به مردم، حضوری مستمر و اثرگذار داشته باشد