به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مریم کرمی گفت: امسال نیز ۲۷ پایگاه غربالگری بینایی در سطح استان فعالیت می کند که از این تعداد ۱۰ پایگاه مجهز به دستگاه بینایی سنجی و چارت E و ۱۸ پایگاه فقط با چارت " E" غربالگری را انجام می‌دهند و خدمات غربالگری تنبلی چشم کودکان بالاخص در مناطق روستایی، محروم، صعب العبور و حاشیه شهر با دستگاه بینایی سنجی و بطور سیار انجام می شود.

وی با یادآوری اینکه غربالگری شنوایی نوزادان در ۸ پایگاه انجام می شود، افزود:۲ پایگاه غربالگری شنوایی کودکان سه تا پنج سال نیز در شهرستان های زنجان و ابهر فعالیت دارند که خدمات غربالگری را با دستگاههای ادیومتری و تیمپانومتری ارائه می دهند.

کرمی با درخواست از شهروندان جهت غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال گفت: رایگان شدن برنامه های غربالگری در هفته دولت فرصتی برای خانواده هاست تا والدین دارای کودک ۳ تا ۶ سال با در دست داشتن شناسنامه به پایگاه های غربالگری بینایی مراجعه نموده و از سلامت بینایی فرزندانشان اطمینان حاصل کنند.

وی با اشاره به اهمیت غربالگری های بینایی و شنوایی در پیشگیری از معلولیت های آتی گفت: در سه ماهه ابتدای امسال نزدیک به ۲ هزار نوزاد تازه متولد شده و ۲۵۱ کودک سه تا پنج سال از نظر سلامت شنوایی مورد غربالگری قرار گرفتند که از این تعداد۴۲ نوزاد و ۱۰کودک برای دریافت خدمات درمانی به مراکز تخصصی ارجاع داده شده‌اند.