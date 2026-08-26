به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ارسلان صبح زاهدی گفت: مأموران پلیس آگاهی لنگرود در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از یک فروشگاه لوازم خانگی در این شهرستان بازدید و ۵۰ دستگاه کولر اسپیلت، ۶۰ دستگاه یخچال، ۴۰ دستگاه لباسشویی و دیگر لوازم خانگی قاچاق را کشف شد.

وی از معرفی متهم ۴۹ ساله به اداره تعزیرات حکومتی لنگرود خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش اقلام قاچاق کشف شده را ۱۲ میلیارد تومان برآورد کردند.