رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با اشاره به احیای ۶ هزار هکتار از اراضی بیابانی با اجرای طرح آبخوان‌داری کوثر فسا گفت: حفظ و پایداری ایستگاه‌های آبخوان‌داری نیازمند مدیریتی هوشمندانه و دقیق است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با اشاره به احیای ۶ هزار هکتار از اراضی بیابانی با اجرای طرح آبخوان‌داری کوثر فسا گفت: حفظ و پایداری ایستگاه‌های آبخوان‌داری نیازمند مدیریتی هوشمندانه و دقیق است.

غلامرضا گل‌محمدی در بازدید از ایستگاه تحقیقاتی آبخوان‌داری کوثر فسا، با تقدیر از تلاش پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی فارس و دست‌اندرکاران این مجموعه برای صیانت از منابع طبیعی، بر اهمیت راهبردی توسعه و نگهداری ایستگاه‌های آبخوان‌داری تأکید کرد.

رئیس ایستگاه تحقیقاتی و آبخوان‌داری کوثر نیز در حاشیه این بازدید اظهار کرد: این ایستگاه در سال ۱۳۶۱ به‌دست زنده‌یاد پروفسور سید آهنگ کوثر ایجاد شد و در طول بیش از چهار دهه فعالیت، حدود ۱۳۵ میلیون مترمکعب سیلاب را مهار و استحصال کرده است که بخش عمده آن به سفره‌های آب زیرزمینی تزریق می‌شود.

مجتبی پاک‌پرور با اشاره به پیامدهای ساخت این آبخوان تصریح کرد: با اجرای این طرح، عمق دسترسی به آب در چاه‌های این دشت حداکثر حدود ۴۵ متر است؛ در حالی که در مناطق هم‌جوار عمق چاه‌ها به بیش از ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر می‌رسد.

وی افزود: با تثبیت آبخوان و احیای پوشش گیاهی، این محدوده ۶ هزار هکتاری از کانون بیابانی به منطقه‌ای سرسبز بدل شده است؛ به‌گونه‌ای که مردم محلی از آن با عنوان «بهشت گمشده» یاد می‌کنند.