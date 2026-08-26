۹ هزار و ۳۲۷ مورد بازرسی بهداشتی از ابتدای امسال تاکنون انجام و در نتیجه آن بیش از ۱۹ تن فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف از چرخه عرضه خارج شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با اشاره به شناسایی یک‌هزار و ۲۰۴ مورد تخلف بهداشتی در جریان این بازرسی‌ها گفت: بیش از ۱۹ هزار و ۳۱۷ کیلوگرم فرآورده خام دامی ضبط شد که از این میزان، ۱۹ هزار و ۲۷۱ کیلوگرم فرآورده غیرقابل مصرف پس از طی مراحل قانونی، معدوم‌سازی شد.

اشرفی ادامه داد: در این مدت، ۵۱ مورد نمونه‌برداری از فرآورده‌های خام دامی برای انجام آزمایش‌های لازم صورت گرفت و پرونده ۹۵ واحد متخلف نیز برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی افزود : هم‌زمان با نظارت مستمر ناظران بهداشتی در کشتارگاه‌ها، کارشناسان این اداره‌کل در پنج ماه نخست امسال، ۹ هزار و ۳۲۷ مورد بازدید میدانی از مراکز تولید، نگهداری، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی در سطح استان انجام دادند.

اشرفی از شهروندان خواست: فرآورده‌های خام دامی را صرفاً از مراکز مجاز تهیه کرده و هنگام خرید به شرایط نگهداری، برچسب مشخصات، تاریخ تولید و انقضا و مهر یا کد نظارت دامپزشکی توجه و هرگونه مشاهده فرآورده خام دامی مشکوک، عرضه غیربهداشتی یا تخلف در این حوزه را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش کنند.