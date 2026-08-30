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۹ هزار و ۳۲۷ مورد بازرسی بهداشتی از ابتدای امسال تاکنون انجام و در نتیجه آن بیش از ۱۹ تن فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف از چرخه عرضه خارج و ۹۵ پرونده تخلف به مراجع قضایی ارجاع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ علی اشرفی با اشاره به صیانت مستمر دامپزشکی از سلامت زنجیره عرضه، افزود: نظارتهای بهداشتی دامپزشکی خدمتی عمومی، رایگان و مستمر در مسیر حفظ سلامت مردم، حفاظت از سرمایههای غذایی و جلوگیری از اتلاف فرآوردههای دامی است.
وی اظهار داشت: دامپزشکی استان با بهرهگیری از توان کارشناسان و ناظران بهداشتی بهصورت مستمر و شبانهروزی بر فعالیت کشتارگاههای دام و طیور نظارت دارد تا فرآوردههای خام دامی سالم و دارای شرایط بهداشتی وارد چرخه توزیع شود.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با بیان اینکه این خدمات بدون دریافت هزینه از مصرفکننده، نقش مؤثری در کاهش مخاطرات بهداشتی، حفظ کیفیت تولید و حمایت از پایداری اقتصاد زنجیره تأمین پروتئین دارد، اظهار داشت: همزمان با نظارت مستمر ناظران بهداشتی در کشتارگاهها، کارشناسان این ادارهکل در پنج ماه نخست امسال، ۹ هزار و ۳۲۷ مورد بازدید میدانی از مراکز تولید، نگهداری، توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی در سطح استان انجام دادند.
اشرفی با اشاره به شناسایی یکهزار و ۲۰۴ مورد تخلف بهداشتی در جریان این بازرسیها گفت: در راستای اجرای ضوابط بهداشتی و جلوگیری از عرضه محصولات فاقد شرایط مصرف، بیش از ۱۹ هزار و ۳۱۷ کیلوگرم فرآورده خام دامی ضبط شد که از این میزان، ۱۹ هزار و ۲۷۱ کیلوگرم فرآورده غیرقابل مصرف پس از طی مراحل قانونی، معدومسازی شد.
وی ادامه داد: در این مدت، ۵۱ مورد نمونهبرداری از فرآوردههای خام دامی برای انجام آزمایشهای لازم صورت گرفت و پرونده ۹۵ واحد متخلف نیز برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان تأکید کرد: حضور مستمر و شبانهروزی ناظران بهداشتی دامپزشکی در کشتارگاهها و پایش زنجیره تولید تا عرضه از ورود فرآوردههای ناسالم به سفره مردم جلوگیری میکند و موجب حفظ اعتماد عمومی به فرآوردههای دامی میشود.
وی از شهروندان خواست: فرآوردههای خام دامی را صرفاً از مراکز مجاز تهیه کرده و هنگام خرید به شرایط نگهداری، برچسب مشخصات، تاریخ تولید و انقضا و مهر یا کد نظارت دامپزشکی توجه کنند.
اشرفی افزود: شهروندان میتوانند هرگونه مشاهده فرآورده خام دامی مشکوک، عرضه غیربهداشتی یا تخلف در این حوزه را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش کنند.