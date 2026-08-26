



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دبیر اجرایی اجلاسیه شهدای برون مرزی و غریب اسارت در نشست خبری گفت: اجلاسیه شهدای برون مرزی و غریب اسارت فردا چهارشنبه ۴ شهریور بعد از مراسم نماز مغرب و عشا در سالن ورزشی شهید بصیری پور بیرجند برگزار می‌شود.

برازنده مقدم افزود: خراسان جنوبی دارای ۱۶ شهید برون مرزی است که تعداد ۱۱ تن شهید برون مرزی و ۵ شهید غریب اسارت است.

وی گفت: رونمایی از کتاب شهیدان شامل زندگی نامه و وصیت نامه آنان است که این شهیدان در کشور‌های افغانستان، عراق، لبنان و سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

دبیراجرایی اجلاسیه شهدای برون مرزی و غریب اسارت رونمایی از شناسنامه شهدا، تندیس باید برخاست، رونمایی از تندیس پایداری به نام و یاد فرمانده شهید جبهه مقاومت و رونمایی از نقاشی پرتره ۱۶ شهید و برپایی نمایشگاه را از جمله برنامه‌های این اجلاسیه عنوان کرد.