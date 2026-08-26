پخش زنده
امروز: -
رییس جهاددانشگاهی خراسانشمالی گفت: هزار و ۶۱۶ نفر در سالجاری از خدمات مرکز پیشگیری و کنترل سرطان بانوان جهاددانشگاهی استان بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، میثم لعل عوضپور افزود: این مرکز به عنوان یکی از مراکز فعال شبکه ملی پیشگیری و کنترل سرطان بانوان، با هدف تشخیص زودهنگام بیماری و کاهش بار سرطان پستان در استان فعالیت میکند.
دو مرکز تخصصی غربالگری و تشخیص سرطان بانوان و درمان ناباروری، زیرمجموعه جهاددانشگاهی با هزینه مناسب به مراجعهکنندگان خدمات ارائه میکنند.