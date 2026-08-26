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رئیس پلیس فتا استان از بازگرداندن ۴۱۰ میلیون تومان به حساب یکی از شهروندان که در دام کلاهبرداری اینترنتی با ترفند فروش ابزارآلات کشاورزی گرفتار شده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ یوسف شاکری گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و طرح شکایت مبنی بر کلاهبرداری در خرید اینترنتی ابزارآلات کشاورزی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: شاکی پس از مشاهده آگهی فروش ابزارآلات کشاورزی در یکی از سایتهای اینترنتی، با فروشنده وارد مذاکره شده و پس از توافق، مبلغ ۴۱۰ میلیون تومان را به حساب اعلامشده واریز کرده بود، اما فروشنده پس از دریافت وجه از ارسال کالا خودداری کرده و دیگر پاسخگوی تماسها و پیامهای وی نبود.
رئیس پلیس فتا با اشاره به اینکه کارشناسان با اقدامات تخصصی، بررسی مسیر گردش وجوه و هماهنگی قضائی موفق شدند مبلغ پرداختی را به حساب شاکی بازگردانند از شهروندان خواست هنگام خرید اینترنتی از فروشگاهها و سکوهای معتبر استفاده کرده و از واریز وجه به حساب افراد ناشناس خودداری کنند.