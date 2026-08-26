به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ یوسف شاکری گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و طرح شکایت مبنی بر کلاهبرداری در خرید اینترنتی ابزارآلات کشاورزی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: شاکی پس از مشاهده آگهی فروش ابزارآلات کشاورزی در یکی از سایت‌های اینترنتی، با فروشنده وارد مذاکره شده و پس از توافق، مبلغ ۴۱۰ میلیون تومان را به حساب اعلام‌شده واریز کرده بود، اما فروشنده پس از دریافت وجه از ارسال کالا خودداری کرده و دیگر پاسخگوی تماس‌ها و پیام‌های وی نبود.

رئیس پلیس فتا با اشاره به اینکه کارشناسان با اقدامات تخصصی، بررسی مسیر گردش وجوه و هماهنگی قضائی موفق شدند مبلغ پرداختی را به حساب شاکی بازگردانند از شهروندان خواست هنگام خرید اینترنتی از فروشگاه‌ها و سکو‌های معتبر استفاده کرده و از واریز وجه به حساب افراد ناشناس خودداری کنند.