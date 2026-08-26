به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ محمدرضا قائمی نژاد گفت: در پی رصد و اجرای گشت مشترک پلیس با بازرسان جهاد کشاورزی، ۶ واحد صنفی نانوایی و فطیرپزی به دلیل تخلفات متعدد از جمله فروش آرد یارانه‌ای خارج از شبکه توزیع و رعایت نکردن ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی شناسایی شدند.

وی با اشاره به اینکه این واحد‌ها پس از هماهنگی با مرجع قضائی مهر و موم شدند، افزود: در بازرسی از صنوف متخلف، ۴۶ کارت بانکی و یک دستگاه کارتخوان مرتبط با تخلفات کشف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.