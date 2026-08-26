به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون مدیریت جهادکشاورزی بویین میاندشت گفت: سطح زیر کشت گندم در این شهرستان ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار است که ۱۰ هزار هکتار آن گندم دیم و ۲۵۰۰ هکتار گندم آبی است.

علیرضا نقدی افزود: متوسط عملکرد گندم آبی شهرستان ۵ تن و گندم دیم ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار است.

کارشناس تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی بویین میاندشت نیزگفت: حدود ۵ رقم گندم آبی و ۷ رقم گندم دیم در شهرستان کشت شده است که پیشگام، حیدری، میهن و اروم مهمترین ارقام گندم آبی و بومی، باران، واران و هشترود مهمترین ارقام گندم دیم هستند.

ولی علیمرادی افزود: امسال به خاطر نبود بارش موثر بهاری وشرایط نامناسب آب وهوایی کشت گندم دیم ۴۰ درصد افت عملکرد داشت.

رضا حبیبی رئیس اداره تعاون روستایی بویین میاندشت هم به موضوع خرید تضمینی گندم اشاره کرد وگفت: دو مرکز خرید در سطح شهرستان راه اندازی شده است که از اواخر تیر کار خرید را آغاز و تاکنون ۳۱۰۰ تن گندم از کشاورزان خریداری کردند.