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سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل گفت: تالاب شورابیل با هدف صیانت از اکوسیستمهای آبی و ارتقای سطح حفاظتی تالابهای استان به فهرست تالابهای مشمول آییننامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابلجبران پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی و رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، محمد خداپرست سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: تالاب شورابیل با این اقدام به عنوان ششمین تالاب استان در فهرست طبقهبندی شده تالابها قرار گرفت.
وی ادامه داد: پیش از این نیز تالابهای مهمی همچون نئور، میل و مغان، تالابهای حاشیه رود ارس، آتگلی و طاووسگلی در این ردیف حفاظتی قرار داشتند که اکنون با افزوده شدن شورابیل، زنجیره تالابهای تحت مدیریت ویژه در استان تکمیلتر شده است.
خداپرست با تأکید بر پشتوانه قانونی این اقدام خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۶ «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» و ماده ۱ «قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور»، سازمان حفاظت محیط زیست تنها مرجع ذیصلاح برای مدیریت، تشخیص تخریب و آلودگی تالابها است.
وی بیان کرد: قرارگیری تالاب شورابیل در این فهرست، ابزارهای قانونی لازم را برای اعمال نظارتهای دقیقتر، جلوگیری از هرگونه تخریب احتمالی و تضمین پایداری وضعیت اکولوژیک این تالاب در اختیار اداره کل حفاظت محیطزیست استان قرار میدهد.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل یادآور شد: حفاظت از تالابها به عنوان سرمایههای ملی، نقشی کلیدی در تعدیل شرایط اقلیمی و حفظ تنوع زیستی منطقه ایفا میکند و این اداره کل با تمام توان در مسیر احیا و صیانت از این زیستبومهای ارزشمند گام برمی دارد.