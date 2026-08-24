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وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با تأمین منابع لازم، افزایش اعتبار کالابرگ برای برخی از دهکها از نیمه دوم امسال اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای سیدعلی مدنیزاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
سؤال: اگر بخواهیم یک نگاه کلان به دو سال گذشته داشته باشیم، به ویژه با وجود همه چالشهای بین المللی و فشارهای تحریمی، به نظر شما مهمترین دستاورد وزارت اقتصاد در این مدت چه بوده است، اگر بخواهید یک عدد و آمار کلیدی را به مردم اعلام کنید که نشان دهنده موفقیت وزارتخانه در ارائه این کارنامه عملکردی باشد، چه عدد و رقم و در چه حوزهای است؟
مدنی زاده: اقتصاد کشور در طی دو سال گذشته تابع مجموع شرایط سیاسی و نظامی و امنیتی بود که بر کشور حاکم بود و دچار تلاطمهای بسیار زیادی بود. طبیعتاً اولویت اصلی تمام وزارتخانهها بخصوص وزارتخانههای اقتصادی دولت متمرکز بوده است بر اینکه آثار شرایط برون زایی که به کشور تحمیل میشود را بتواند مدیریت کند. در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هم طبیعتاً به همین صورت بوده است و درکنار مجموعه هاف سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همگی درکنار همدیگر برنامههایی داشتند که بتوانند با این شرایط مقابله کنند. بنده هم که از سال گذشته در خدمت دولت بودهام و این افتخار را داشتم که درکنار بقیه اعضای کابینه باشم، تلاش ما به این صورت بوده است که بتوانیم در وهله اول آثار سوء اقتصادی که شرایط موجود به کشور دارد تحمیل میکند را بتوانیم دفع کنیم.
همانطور که مستحضرید وزارت امور اقتصادی و دارایی زیرمجموعههای متعددی دارد، از مجموعه سازمان امور مالیاتی، سازمان امور گمرکی، مجموعهای از بانک ها، سازمان خصوصی سازی، خزانه داری کل کشور و ... و به نوعی در وهله اول مسئولیت تأمین مالی دولت را دارد، مسئولیت اداره داراییهای دولت را دارد و همینطور برنامه ریزی و سیاستگذاری برای کل اقتصاد و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اقتصادی. طبیعتاً بنابر اولویت اول این بوده است که ما در شرایط سخت اقتصادی که ناشی از فضای جنگ ۱۲ روزه و چه فضای نه جنگ و نه صلحی که بعد از جنگ ۱۲ روزه ایجاد شد و همینطور جنگ ۴۰ روزه و دورههای بعد، اولویت اول این بوده است که ما بتوانیم در عین اینکه همراهی کامل را با مردم عزیزمان، کسبه، اصناف، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی داریم بتوانیم یک تأمین مالی دولت را داشته باشیم و دوم بتوانیم تأمین کالا از طریق تجارت خارجی را از طریق گمرکات کشور بتوانیم انجام بدهیم، بتوانیم از طریق شبکه بانکی فعالیتهای تولیدی را حمایت کنیم.
سؤال: عدد و رقم بیان میکنید؟
مدنی زاده: بله از ابتدا که بنده مسئولیت را برعهده گرفتم، برای مثال در گمرکات بالغ بر ۱۰ ماه توقف کالاها را داشتیم، الان متوسط تقریباً به ۸ روز رسیده است و آن قولی که بنده داده بودم که ترخیص کالاها را به ۳ روز میرسانیم، انشاالله ظرف چند ماه آینده محقق خواهد شد و کاری خواهیم کرد که به طور متوسط کالا در گمرکات بیش از ۳ روز نماند. درخصوص تأمین مالی دولت از طریق نظام مالیاتی کشور ما تقریباً میتوانم بگویم چیزی حدود نیمی از بودجه دولت از طریق مالیات تأمین میشود و هم سال گذشته بالای ۹۰ درصد از تعهدات ایفا شده است، علی رغم اینکه یک جنگ را گذرانده بودیم و وارد یک جنگ دیگر شده بودیم، با گستش هوشمندسازی نظام مالیاتی مان، همینطور سیستم گمرکات مان در عین اینکه تلاش کردیم که فرآیند گمرکی تسریع شود و امور را برای مردم عزیز و فعالان اقتصادی تسهیل کنیم، از آن طرف منابع برای دولت تأمین شد در بحث خصوصی سازی هم همینطور بود. درخصوص سیستم بانکی کشور ما یک تعهدات قابل توجهی را درخصوص تسهیلات تکلیفی برای مسکن، فرزندآوری و ازدواج داشتیم که اینها براساس آن ضوابطی که از طرف بانک مرکزی مشخص شده بود تأمین شد.
علاوه بر آن مابقی به تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات سرمایه ثابت گذاشته شد. ما بعد از دوره جنگ ۴۰ روزه هم مجموعه بانکهایی که مشخصاً زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند را برای کمک به مسئله بازسازی بسیج کردیم. بالغ بر ۳ هزار بنگاه اقتصادی که در دوره جنگ به صورت خسارت مستقیم آسیب دیدهاند و همینطور بنگاههایی که خسارت غیرمستقیم دیدهاند به مجموعه بانکها معرفی کردهایم و در دستور کار حمایت قرار گرفتهاند. نزدیک به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را برای تسهیلات سرمایه در گردش بری حفظ اشتغال تخصیص دادهایم که این فرآیند شروع شده است از ابتدای سال مستحضرید و براساس آخرین آماری که همکاران بنده دادهاند، موفق شدهایم از بیکاری حدود ۶۰۰ هزار نفر از هموطنان جلوگیری کنیم و این برنامه کماکان ادامه دارد. در حوزه حمایت از بنگاههای آسیب دیده مستقیم یا آسیب دیده غیرمستقیم، علاوه بر آن تخفیفهای مالیاتی و همینطور استمحال مواعید مالیاتی و همینطور انواع و اقسام معافیتها و تمدیدهایی که بتوانند در آینده پرداخت کنند یا اگر برای بازسازی هزینهای میکنند، بعنوان پرداختهای آتی مالیاتی شان مورد قبول قرار بگیرد، انواع و اقسام این تسهیل گریها را انجام دادهایم تا از یک طرف بتوانیم منابع دولت را تأمین کنیم و از طرف دیگر بتوانیم برای مسئله بازسازی بنگاههای اقتصادی مان حمایت کنیم.
سؤال: چند ساعت قبل از آغاز این برنامه، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری امریکا، در یک کنفرانس خبری راجعبه تحریمهای ثانویه و جدید امریکا صحبت کرد و گفت شریانهای حیاتی ایران را که این کشور از طریق کشورهای دیگر از آنها استفاده میکند، هدف قرار خواهد داد. آیا تحریم ثانویه در موضوع جدید وجود دارد که اعمال نشده باشد و الان بخواهد اضافه شود؟
مدنی زاده: این آقایان در طی این مدت تلاش زیادی کردهاند، تلاش کردهاند که عظم مردم و ایران و مسئولین کشور را امتحان کنند و هر بار هم شکست خوردهاند و ظاهراً دوباره خواستهاند شکست دیگری را هم امتحان کنند. ما برای این برنامههایی که دارند از مدتها قبل منتظر این ایام بودهایم و میدانستیم که آنها چه برنامههایی دارند. همانطور که در صحبت پیشین عرض کردم، دولت یک برنامه دو سالهای دارد و کاملاً آماده است و آماده بود برای اینکه این اتفاقات بیفتد. خیلی تلاش کردند که از طریق اقدامات نظامی موجودیت کل کشور را زیر سؤال ببرند و ایران را تجزیه کنند، کل نظام سیاسی را از بین ببرند و مردم عزیز را به خاک و خون بکشند. دیدیم که الحمدالله با دلاوردان نظامی ما و مردم عزیزمان درکنار دولتمردان و میدان دیپلماسی، همه درکنار هم دست به دست هم دادند و این شکست را برای این دشمنان قسم خورده رقم زدند.
سؤال: با همان میزانی که در جنگ نظامی توفیق داشتیم فکر میکنید در جنگ اقتصادی هم این توفیق را خواهیم داشت؟
مدنی زاده: انشاالله همینطور خواهد بود. بالاخره جنگ آسیبهایی را ایجاد کرده است و کسی نمیتواند منکر این باشد، بالاخره فولاد و پتروشیمی ما را زدند ولی دیدید ظرف مدت کوتاهی تلاش شد تا به مسیر قبلی خودش برگردد و فرآیند بازسازی شروع شد و کمبودهای بازار تلاش شد که جبران شود و همینطور در حوزههای مختلف. طبیعتاً اتفاقاتی که میافتد و ضرباتی که میزنند، آسیبهایی را ایجاد میکند، آسیبهایی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد و نمیتوانیم منکر این باشیم که این ضربات آسیبی ایجاد نمیکند. ولی همانطور که عرض کردم همه مردم، مسئولین و دولتمردان و میدان نظامی و میدان دیپلماسی همه درکنار هم ایستادند و از کیان کشور دفاع کردند و در آن جنگ موفق شدهاند در دوره محاصره هم همینطور، محاصره بعد از جنگ هم آن هم تحریم دیگری بود، یعنی این تحریمها جدید نیست برای ما که شریانهای اقتصادی کشور را میخواهند قطع کنند، شریانها را خیلی وقت است تلاش کردند قطع کنند.
سؤال: الان صحبت از یک فشار حداکثری در حوزه اقتصاد میکند؟
مدنیزاده: این حرفها حقیقتاً تکراری شده؛ بارها و بارها از این صحبتها انجام دادند و نتیجهاش را هم دیدند. دنیای تکقطبی گذشته و میخواهند یک بار دیگر هم این را تجربه کنند، خواهند دید که به هیچ عنوان موفق نخواهند شد. شریانهای مالی اقتصادی دنیا به این سادگی نیست که ادعا کنند میتوانند شریانهای مالی و تجاری ایران را قطع کنند. در دوره محاصره قبل هم تلاش کردند این کار را کنند و شکست خوردند و بحمدلله دیدید که با آن توافقنامهای که امضا شد، سند پیروزی عزت و سربلندی ایران بود، آن توافق هر آنچه که ما میخواستیم را برای ما محقق کرد. جنگ نظامی تمامعیاری کردیم و در میدان اقتصاد و دیپلماسی شکستشان دادیم. بله واقعاً به مردم آسیب زیادی وارد شد، ما کاملاً درک میکنیم، تورمی که به مردم تحمیل کرد، مجموعه اقداماتی که از سال گذشته ایجاد کنند، این را کامل درک میکنیم، اصلاً این طور نیست که بگوییم اصلاً آثاری نداشته، ما کاملاً خود را همدرد مردم میدانیم، میفهمیم تورم یعنی چه، فشار ارز یعنی چه، کمبود یعنی چه، ولی تمام تلاش دولت این بود که جلوی این تلاشهای مذبوحانهای که میکردند این شریانهای مالی و شریانهای تجاری را قطع کنند گرفت.
سؤال: گویا اشاره کرده رئیس جمهور آمریکا در تماس با سران کشورها از آنها خواهد خواست که مشارکت کنند؟
مدنیزاده: قبلاً هم از این کارها کردند، مگر نکردند.
سؤال: فکر میکنید واکنش کشورهای مختلفی به این کمپینی که آنها اسم آن را گذاشتند چه خواهد بود؟
مدنیزاده: ما برنامههای خود را داریم، از قبل هم صحبتهایمان را کردیم، صحبتهایی که آنها الان میکنند، ما قبلاً صحبتهایی با این کشورها داشتیم، شریانهای اقتصادی به این سادگی نیست که با یکی دو صحبت بتوانند نتیجههایی که میخواهند بگیرند. بله، حتماً میخواهند فشار وارد کنند، ما هم منکر این نیستیم، ولی دولت صد پشت کار ملت ایران است، تمام وزارتخانهها برنامه دارند، مفصلاً؛ از وزارت امور اقتصادی و دارایی گرفته، در کنار بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد، وزارت رفاه و تک تک وزارتخانههای اقتصادی کشور در کنار هم هستند، ما هر روز مستمراً جلسات داریم، برنامهریزی کردیم در حوزه این که اگر میخواهند در حوزه مالی و روابط مالی آسیب بزنند چه کار کنیم؟ در حوزه روابط تجاری و آوردن کالا بخواهند جلوی آن را بگیرند، چه کارهایی را باید انجام دهیم؟ ما را از طریق دریا قطع کردند ما رفتیم سراغ مسیرهای دیگر، نفتمان را خواستند قطع کنند، مسیرهای دیگر، کسری بودجه خواستند به ما تحمیل کنند، کارهای متعددی کردیم که با این مقابله کنیم و در خصوص بحث پول و ارز خواستند فشار بیاورند، بله فشارهایی را میآورند و برخی از مردم را به هیجان میآورند ولی این به این معنی نیست که به آن نتیجهای که میخواهند میرسند.
سؤال: به نکته خوبی رسیدیم؛ دو موضوع است که مردم را خیلی اذیت و نگران میکند؛ یکی بحث تورمی است که اشاره کردید و یکی بحث نوسانات نرخ ارز است، دولت الان چه برنامه مشخصی برای کنترل این دو دارد؟
مدنیزاده: اتفاقاً یک برنامه مفصل هفت محوری را با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی داشتیم، خدمت رئیس جمهور و ستاد اقتصادی دولت هم ارائه شد. یک محور دقیقاً همین موضوع بحث کنترل تورم است که از طریق اعمال سیاستهای پولی، ارزی و بانکی اتفاق میافتد، آقای رئیس کل هم اظهاراتی را داشتند مبنی بر این که از ماه گذشته که تورم ماهانه نصف شده بود، الحمدلله اعداد این ماه هم همین را نشان میدهد و آن مسیر فزایندهای که شکل گرفته بود با سیاستهای جدیدی که اتخاذ شده، دارد آرام آرام کنترل میشود و به روند قبل خود برمیگردد؛ یعنی آن هیاهویی که برای ابرتورم درست کرده بودند بحمدالله گذشت و از آن عبور کردیم.
سؤال: مردم سر سفره چنین احساسی ندارند؟
مدنیزاده: سرعت تورم را کنترل میکنیم و بعد آرام آرام به روال طبیعی قبلی خود برمیگردانیم. بله اجناس گرانتر شده و تردیدی نیست؛ این که فشار میآورد و سفره مردم را کوچکتر کرده، ولی ما به واسطه فشارهایی که آوردند و نفت و گاز کشور را آسیب زدند و در محاصره قرار دادند، اینها طبیعتاً در کوتاهمدت آثار تورمی را ایجاد میکند برای کشور، ولی برنامهای که ما داشتیم با سیاستهای پولی، ارزی و بانکی که اعمال شد تلاش میکنیم که با این موضوع مقابله کنیم.
سؤال: برخی معتقدند همه تورمها ناشی از اتفاق جنگ نیست، همچنان که پیش از آن هم این تورم را داشتیم؟
مدنیزاده: تورمی که داشتیم؛ مثلاً تورم ۲۵ درصد و ۳۵ و ۴۰ درصد داشتیم، نه تورم ۸۰ درصد، این شوکی که ایجاد شد، طبیعتاً یک بخش قابل توجهی برمیگردد به شرایطی که در بعد از جنگ ایجاد شد، ما که نمیخواهیم دو دو تا چهار تای اقتصاد را کنار بگذاریم، وقتی که فرض کنید تلاش کردند که از ورود دارو به کشور جلوگیری کنند، در آن بازه زمانی که بعد ما راههای جایگزین را پیدا کردیم، در آن بازه زمانی طبیعتاً قیمت دارو متأسفانه افزایش پیدا کرد. آنها یک عملیات تروریستی را علیه ایران پیاده میکنند، همین طور که عملیات تروریستی نظامی را پیاده کردند؛ مردم و کودکان عزیز ما را شهید کردند، الان هم وارد عملیات تروریستی شدند، یعنی بیماران سرطانی و کودکان ما، حتی شیرخشک بچههای ما را میخواهند قطع کنند. ما این طرف صد حمایت میکنیم، پشت قضیه هستیم و اجازه نمیدهیم این اتفاق بیفتد و نمیتوانیم منکر شویم که بالأخره یک عملیات تروریستی آن طرف اتفاق میافتد، ما به هیچ عنوان به دنبال جنگ نیستیم، نبودیم و نخواهیم بود، ولی اگر به ما حمله کنند؛ چه حمله نظامی، چه حمله اقتصادی، حتماً مقابله میکنیم.
از آن طرف هم در میدان دیپلماسی همانطور که در ایام جنگ و پس از جنگ دنبال این بودیم که حق خود را بگیریم و الحمدلله با آن توافقنامه توانستیم حق خود را بگیریم، الان هم همان خواهد بود، در مواضع خودمان هستیم، محکم ایستادیم و محکم هم از اقتصاد کشور دفاع میکنیم. یک برنامه هفتمحوری داریم در حوزه مقابله با تورم از طریق سیاستهای پولی، ارزی و بانکی که اعمال میشود، در راستای حمایت از تولید و اشتغال برنامههای متعددی داریم؛ برای مثال در زمینه انواع و اقسام پروژههای سرمایهگذاری که دیده شده، تأمین مالی برای سرمایه در گردش بنگاهها، ما تمام مجموعه بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد که تقریباً ۷۰ درصد نظام بانکی میشوند را جمع کردیم و همه را به خط کردیم برای حمایت از تولید، البته نه حمایتی که بخواهد منجر به تورم شود. الان بازار را مشاهده میکنید؛ ما با اصلاح خیلی نرم و آرام و بدون سر و صدا از زیرساختهای بازار سرمایه، کاری کردیم که الان بازار سرمایه ما بحمدلله رشد قابل توجهی را داشته و از این ظرفیت الان استفاده میکنیم برای تأمین مالی تولید، همین امروز دوستانم گزارش میدادند که نزدیک به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بنگاههای اقتصادی ما از طریق فقط اوراق بدهی در بازار سرمایه تأمین مالی کردند.
دولت تأمین مالی غیرتورمی میکند؛ از طریق بازار بدهی که هست، اصلاحات جدی را در بازار بدهی انجام دادیم و نه تنها توانستیم نرخ مؤثر اوراق را کاهش دهیم، تأمین مالی دولت را به تعبیری ارزانتر کردیم و کاری کردیم که آن کسری بودجه جبران شود؛ از طریق انتشار اوراق گواهی نفت، طرح افرا که همان طرح اعتبار ملی که پیشتر عرض کردم؛ بحث حمایت از خانوارها و معیشت را داریم، در سومین محور؛ بحث حمایت از معیشت خانوارهاست، همانطور که دولت قول داده بود که در صورتی که آن سبد کالابرگ میخواهد افزایش پیدا کند، حمایت کند، دولت برای این برنامهاش هست، حقیقت این است که به دلیل این که در ماههای ابتدایی سال این شوک درآمد نفت و به خصوص بحث گاز که مورد هجمه و بمباران قرار گرفت، درآمدهایی که میتوانست تأمین منابع کالابرگ را طبق قانون بودجه انجام دهد، کمی تحتالشعاع قرار داد. ما از منابع دیگر تأمین کردیم که همان کالابرگ را بدهیم و انشاءالله الان برنامه ما این است که از نیمه دوم سال حداقل برای اقشاری از مردم آن افزایش را خواهیم داشت. رئیس جمهور هم در صحبتهایشان این را تأکید کردند، ما هم دنبال این هستیم، فقط برنامه ریزیهای آن را انجام میدهیم، همین امروز خود بنده شاید نزدیک پنج تا شش ساعت جلسه داشتیم برای این که بتوانیم موضوعات مربوط به بودجه را جمعبندی کنیم.
سؤال: شرایط نوسانی قیمت ارز هم ناشی از همین اتفاقات و شرایط میدانید؟
مدنیزاده: بالأخره وقتی تلاش میکنند با جو رسانهای مردم را به التهاب بیندازند، عدهای از مردم دچار التهاب میشوند و به بازار ارز هجمه میآورند.
سؤال: این افزایش نرخ ارز الان ناشی از التهاب است؟
مدنیزاده: بله، طبیعتاً التهاب فضای رسانهای است که وقتی یک نفر میگوید من میخواهم فلان کنم، معلوم است که دچار التهاب میشوند، ولی با سیاستهایی که بانک مرکزی در پیش گرفته که رئیس کل اشاراتی به آن داشتند، این هم انشاءالله کنترل خواهد شد و به همان روند طبیعی خود تلاش میکنیم که برگردانیم. طبیعتاً آنها میخواهند که حمله تروریستی اقتصادی به ما داشته باشند، ما هم ابزارهای خود را داریم و بازی را بلدیم. این دفعه هم دیگر فکر نکنند که پدافندی خواهد بود و ما فقط دفاع خواهیم کرد، منتظر حمله هم از طرف ما باشند. دنیای تکقطبی دیگر گذشته، همان طور که دیدید دو کشور بزرگ دنیا نپذیرفتند این تحریمها و برنامه جدید را و حاضر نشدند زیر بار بروند و ما تقریباً اطمینان داریم که بسیاری از کشورها هم یا به صورت رسمی یا غیررسمی نخواهند پذیرفت و انشاءالله به حول و قوه الهی شکست خواهند خورد.
سؤال: به عنوان وزیر اقتصاد به نظرتان مردم الان با گرانیها چه کار کنند؟
مدنیزاده: مردم عزیز که ما باید برای آنها کاری را انجام دهیم، وضعیت بسیار سخت و دردناک است، واقعاً سخت است و ما این کار را کاملاً درک میکنیم، ولی ما به عنوان تیم اقتصادی دولت، وظیفه خود میدانیم که بیاییم وسط و کمک کنیم که بشود تا حدی این را مدیریت کرد. در وهله اول؛ برنامه اول ما کنترل تورم است که جلوگیری کنیم از این روند فزاینده افزایش قیمتها ناشی از این موج شوکی که ایجاد شده است. داخل پرانتز هم عرض کنم؛ حقیقت این است که الان ما وسط جنگ هستیم، تعارف نداریم؛ جنگ نظامی، جنگ محاصرهای، جنگ اقتصادی؛ همه جنگ است. در فضای جنگ خیلی از حرفها را نمیشود زد و خیلی از اطلاعات را نباید داد، خیلی از تاکتیکها و برنامههایی که داریم را هم نباید بدهیم. متأسفانه عدهای؛ افرادی که در رسانه هستند از این که دولت سکوت مجبور کند و خیلی حرفها را نزند، سوء استفاده میکنند و برای تخریب دولت بر سر شاخه نشستند و بن میبُرند، این را باید حواسمان باشد، مطئنم مردم عزیز هوشمندتر از این حرفها هستند که گول بخورند با این حرفها که فکر کنند دولت اقتصاد را رها کرده و کاری ندارد، نه دولت محکم پشت کار اقتصاد مردم است، ما در وهله اول تورم را باید کنترل کنیم که تلاشمان این است که این کار را انجام دهیم و تورم را برمیگردانیم انشاءالله به حول و قوه الهی، دوم؛ جلوگیری باید کنیم از این که خدای ناکرده این آسیبی که به تجارت میخواهند وارد کنند و کردند، بخواهد در اشتغال اثر بگذارد. ما جلوگیری از بیکاری را خواهیم کرد که عرض کردم این طرحی که وزارت اقتصاد شروع کرده، طرح بنگاههایی که معاون من توضیح دادند انشاءالله طی این هفته بیشتر توضیحاتی خواهند داد. بنگاههایی که بخواهند از این ظرفیت سرمایه در گردش استفاده کنند و اشتغال خود را حفظ کنند، ما صد حمایت میکنیم از آنها، اشتغال را حفظ خواهیم کرد، اشتغال باشد؛ خانوار درآمد دارد، میتواند سفره خود را تأمین کند، اگر هم خدای ناکرده بیکار شد با بیمه بیکاری؛ البته اندک است، ولی تلاش میکنیم جبران کنیم. با بحث کالابرگ، میدانیم عدد آن بسیار قابل توجه نیست و قرار بود که یک مابهالتفاوتی را جبران کند، ولی معیشت مردم الان اولویت یک دولت و رئیس جمهور است، این که قفسههای ما خالی نباشد، باید مراقب باشیم خدای ناکرده مردم احساس نکنند که کالا نیست، انشاءالله بعد از این که این دوران تمام شد و یک پیروزی دیگر با عزت و سربلندی داشتیم، همه ما انشاءالله میآییم و بیشتر باز میکنیم، خواهیم گفت که چطور تک تک وزرای ما؛ از وزیر صنعت، معدن و تجارت ما گرفته، وزیر راه و شهرسازی، وزیر رفاه، وزیر جهاد کشاورزی چه کارهایی کردند که مردم این خلأ را در این بازارها احساس نکنند.
سؤال: افزایش کالابرگ که فرمودید از نیمه سال اتفاق خواهد افتاد، اتفاقاً از اول مهر، برخی دهکها الان مشخصاً کدام دهکها به چه میزان افزایش؟
مدنیزاده: روی آن بررسی میشود، واقعیت این است جداسازی خیلی کار دشواری است که بخواهیم جاهایی را برش بزنیم، این شناسایی کار دشواری است و ساعتها روی این موضوع کار میشود، چون اگر بخواهیم مجدداً به همه مردم عزیزمان کالابرگ را بدهیم، این به لحاظ مالی.
سؤال: برای یک عدهای حذف خواهد شد، یک عدهای افزایش پیدا میکند؟
مدنیزاده: نه، برای کسی برنامه حذف الان نداریم، افزایش لزوماً ممکن است برای همه نباشد، به اندازهای که منابع در اختیار است و میتوانیم تأمین کنیم. از طرق مختلف منابع تأمین میکنیم؛ از منابع خارجی هست، داخلی اقتصاد هست، از ظرفیتهای بورس برای جذب منابع هست، از ظرفیت سیستم بانکی هست، از ظرفیت اوراق گواهی نفت هست. برگردم به سؤال شما که چه کاری برای سفره مردم میکنیم؟ ما برای اقشار دهکهای پایینمان، برنامههای حمایتهای معیشتی را خواهیم داشت که آنها آسیب میخورند، ما باید تلاش کنیم؛ ۱- اشتغال را حفظ کنیم، ۲- حمایتهای معیشتی داشته باشیم. برای دهکهای میانی، این طرح اعتبار ملی که عرض کردم کمک میکند که مردم بتوانند این دوره را تا حدی با فشار کمتری بتوانند عبور کنند. برای دهکهای بالاتری که میتوانند سفره خود را تأمین کنند و احیاناً پساندازهایی دارند، محلهایی فراهم میکنیم که بیایند به جای این که با این پساندازشان بروند طلا و ارز بخرند که منجر به افزایش نرخ ارز و طلا شود و مصیبت را برای آن دهکهای پایینتر بیاورد، ظرفیتهایی را ایجاد کردیم که بیایند و آنجا اتفاقاً منابع خود را پسانداز کنند که این بیاید و کمک کند به عرصه گردش تولید؛ در بازار سرمایه و همینطور در داخل سیستم بانکی هم این کار را انجام میدهیم که خیلی راحت بتوانند این کار را انجام دهند و مستقیم آن پساندازشان با بازگشت سرمایه خیلی خوب، حتی با بازگشت ارزی که نمونه آن؛ همان صندوق ارزی بود که الحمدلله راه افتاد و با یک سقفی شروع کرده و قرار است انشاءالله آرام آرام این سقف افزایش پیدا کند. بنگاههایی که میتوانند درآمد ارزی داشته باشند، میتوانند بیایند از این پساندازها استفاده کنند یا بحث خود اوراق گواهی نفت است که مردم میتوانند سرمایهگذاری کنند در نفت آتی و به تعبیری؛ ارزی سود کنند و پساندازشان را در راستای اعتلا، بازسازی و نوسازی کشور بخواهند سرمایهگذاری کنند.
سؤال: در تیم اقتصادی دولت این هماهنگی کاملاً وجود دارد؟
مدنی زاده: صد در صد، واقعاً لطف خدا است که یک هماهنگی کامل بین اعضای تیم اقتصادی دولت وجود دارد، همه هم راستای همدیگر دارند حرکت میکنند و ما اختلاف دیدگاه نداریم و واقعاً مثل پاسکاری کردن یک تیم است. برای اینکه یک موضوع را جمع بندی کنیم با کمترین چالش معمولاً روبهرو هستیم، چالش هم چالشهایی اجرایی هستند که اگر فلان طرح را بخواهیم اجرایی کنیم، ملاحظات اجرایی چه چیزهایی است و الان مسائل دانه دانه دارد شناسایی میشود، در ستاد اقتصادی دولت میآید، آنجا در حضور رئیس جمهور و معاول اول رئیس جمهور مسائل جمع بندی میشود و بعد به کمیسیونها میآید، کمیسیون اقتصادی بنده هستم، آنجا جزئیات مسائل نهایی میشود و در سطح دولت میآید و تصویب میشود. اگر هم احیاناً مراحل فراقانونی را داشته باشد از کانالهای یا مجلس یا شورای امنیت ملی اتفاق میافتد. از آن خبر بهتر اینکه یک هم راستایی بین تیم اقتصادی و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس وجود دارد. همین امروز جلسهای داشتیم که یک جلسات منظمی است که با اعضای مجلس است، برای هماهنگی برنامه ها، اینکه الان وضعیت چگونه است، امروز کامل بررسی شد، راهکارهای جبران آن چه چیزهایی است و با هماهنگی با اعضای مجلس کار پیش میرود. البته مسئولیت با ما است، اینکه عرض میکنم از جهت این است که با اطلاع و هم راستایی قرار است که اتفاق بیفتد و از این حمایتی که میشود ما قدردان مجلسیها هستیم. در طی این مدت هم همینطور بود، بخصوص کمیسیون اقتصادی مجلس که حمایت همه جانبه را داشتند از وزات اقتصاد و کلاً تیم اقتصادی دولت و تا الان کمک کردند که این اتفاقاتی که صحبت کردیم رقم بخورد.
سؤال: اشاره کردید به محاصره اقتصادی، الان در حوزه تأمین کالاهای اساسی و مسیرهای جایگزین چالش جدی نداریم؟
مدنی زاده: الان روشهای جایگزین از همان محاصره قبلی برای آن برنامه ریزی شده بود که اگر از جنوب در محاصره هستیم چگونه اینها را میتوانیم جایگزین کنیم. بخشی از آن از طریق تولید داخل است و هم از طرق مختلف است. اجازه میخواهم جزئیات را باز نکنم، چون در یک فضای جنگ اقتصادی هستیم و بسیاری از جزئیات را الان نمیتوانم بگویم. عرض میکردم برنامه هفت محوری است، کنترل تورم، رفع موانع تولید و اشتغال، حمایت از معیشت، کنترل کسری بودجه دولت که برنامههای متعددی امروز مصوب شد که اجرایی شود. بحث برنامه سرمایه گذاری را در برنامه داریم، بالاخره جنگ شده است و خیلی از جاها تخریب شدهاند، الان ما باید بازسازی کنیم و برای بازسازی باید سرمایه گذاری کنیم. رویکرد ما رویکرد نوسازی است، الان با طرح ۲۰ که در وزارت اقتصاد و دارایی تعریف شده است، ۲۰ پروژه بزرگ و استراتژیک کشور مشخص شده است، حوزههایی که برای کشور بسیار ارزآور هستند با سودآوری و درآمدزایی بالا که مجموعه نظامات مالی کشور از بورس و بانک گرفته و با جذب منابعی که از مردم عزیز اتفاق میافتد.
در این پروژهها سرمایه گذاری خواهد شد، بخشی اش هم به بحث بازسازی خواهد پرداخت. محور پنجم به طور خاص حوزه بازسازی است، بازسازی منازل مسکونی که آسیب دیدهاند، بیمارستانها و مدارسی که آسیب دیدهاند، حالا آمار آنها را دولت بعداً اعلام خواهد کرد که چقدر مدرسه تخریب کردهاند. اینکه عرض میکنم ما دچار حملات تروریستها شدهایم از این جهت است. محور آخر هم بحث حوزه انرژی است که بالاخره از برخی از منابع که از تولید داخل میتوانستیم برای حوزه انرژی داشته باشیم در طی این جنگ از دست دادهایم، ناترازی انرژی را هم از قبل داشتیم. ولی با اقدامات بسیار ارزشمندی که در مجموعه وزارت نفت و وزارت نیرو و در مجموعه سازمان برنامه و بودجه و با هماهنگیهایی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام شد و بقیه دستگاهها که حالا دیگر اسم نمیبرم، درخصوص بحث انرژی و اینکه بتوانیم کمبود را جبران کنیم، کارهای انصافاً خارق العادهای انجام شده است. دیدهاید، تابستان امسال را با تابستان دو سال گذشته مقایسه کنید.
سؤال: این ۱۸ هزار مگاوات برقی که از نیروگاههای خورشیدی که دارد اضافه میشود و گفتهاند ۸ هزار تای آنها وارد مدار شده است، مابقی هم وارد خواهد شد، به غیر از این چه مواردی در حوزه انرژی است که میشود اشاره کرد؟
مدنی زاده: عمده آن بخش خورشیدی است، الان بحث نیروگاههای سیکل ترکیبی است که در دستور کار است. کارهایی که قرار است در ادامه صورت بگیرد، بحث نوسازی نیروگاهها است ولی همینها کسری را جبران خواهند کرد. از آن مهمتر برنامههایی گذاشته شد که کلاً ساخت نیروگاه و مشارکت در صنعت برق بتواند توسعه پیدا کند، اینها اقدامات کلیدی بود که انجام شده است که اقتصادی کرد. وقتی یک چیزی اقتصادی نباشد مجبور هستید که مستمراً پول تزریق کنید تا آن اتفاق بیفتد. ولی وقتی یک صنعتی را اقتصادی کردیم خودش جذب منابع میکند و حرکت میکند. الان صنعت برق ما در حوزه نیروگاههای خورشیدی اینطور نبوده است که دولت پول خرج کند، فقط کاری کردند که اقتصادی شده است در نتیجه این گردش دارد اتفاق میافتد. همینطور در حوزه صنایع بیشتر متمرکز در سوخت است که اتفاق افتاده است. یک اقدام بسیار بزرگ دیگر هم که باید قدردان مردم عزیزمان باشیم، آمار دقیق آن را سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت و نیرو اعلام خواهند کرد که مصرف به شدت کاهش پیدا کرده است.
یعنی ما یک روند فزاینده مصرف، در بعضی از حوزه ۶ یا ۷ درصد افزایش مصرف را داشتیم، امسال نه تنها افزایش نداشتیم بلکه حتی کاهش پیدا کرده است که بخش قابل توجه آن به همراهی و همکاری مردم درخصوص بحث صرفه جویی برمی گردد؛ لذا ما آن کاری که فکر میکنیم مای دولت باید انجام بدهیم در ۷ محور بعنوان تیم اقتصادی دولت هماهنگ شده است که در این حوزهها برنامه ریزی کردهایم که بتوانیم ناترازیهایی که در این حوزهها وجود داشته است و آسیبهایی که در اثر جنگ یا قبل از جنگ، قبل از جنگ هم کم مسئله نداشتیم، همه اینها در طول چندین و چند سال گذشته انباشت شده بوده است. دولت شروع کرده است دانه دانه برای اینها برنامه ریزی کرده است، الان به طور مشخص در این ۷ محور برنامه دارد و از آن طرف مردم عزیز که همیشه تأکید کردهایم ما مطمئن هستیم همانطور که مردم عزیز در طی جنگ ۴۰ روزه پای کار جنگ آمدند و به میدان آمدند، کاری کردند که جنگ به پیروزی منجر شد و به توافقنامه درخشان رسید، همان وضعیت هم الان اتفاق خواهد افتاد، انشاالله همانطور که مردم برای حوزه صرفه جویی آمدند.
در حوزه سرمایه گذاری برای بازسازی اقتصاد هم خواهند آمد و انشالله با کمک مردم که پای کار اقتصاد کشور میآیند یک پیروزی عزتمندانه دیگری را هم رقم خواهیم زد و این آقایان متوجه خواهند شد که دیگر دنیا عوض شده است و به نتایجی که میخواهند نخواهند رسید. ما برنامههای آفندی در حوزه اقتصاد هم برای آنها داریم و آنها خواهند دید و اتفاقات بزرگی خواهد افتاد. مردم دنیا مردمی هستند که تغییر کردهاند و مردم قدیم نیستند، در جنگ غزه دیدید جوانان در غرب چهره دیگری از خودشان دادند مردم آزادهای در دنیا هستند، حتی در خود امریکا، بخصوص جوانهای امریکا. باید باور کنیم هر کسی یک سنت مالیات به دولت تروریست امریکا میدهد در خون مردم شریک است، یک سنت از اوراق عرضه امریکا را میخرد در خون مردم ایران شریک است، کودکانی که در میناب به شهادت رسیدند، که وقتی آدم یاد آنها میافتد نمیتواند جلوی اشک خودش را بگیرد، اینها در خون این شهیدان شریک هستند و بدانند همه آنها نتیجه اعمال خودشان را خواهند دید. حضرت امیر میفرمایند حکومتها با کفر میمانند ولی با ظلم نمیمانند، حتماً نتیجه اعمال خودشان را خواهند دید. مردم دنیا بیدار شدهاند و بیدار هستند، الان هم میبینید در امریکا درخصوص پیروزی ایران صحبت میشود، فکر میکردند که ابرقدرت دنیا هستند و قویترین ارتش دنیا هستند. همانطوری که رهبری شهید گفتند قویترین ارتش دنیا هم میتواند یک سیلی بخورد، سیلی خوردند میخواهند ظاهراً یک سیلی دیگری هم بخورند.
سؤال: خیلی خبر مهمی بود که گفتید در حوزه آفند وارد خواهیم شد، در زمینه اقتصاد، علیه دشمن؟
مدنی زاده: منتظر باشند.
سؤال: به یاری خدا. در بحث فرآیندهای صدور مجوزها، اصلاحاتی که دولت همواره دنبال میکرد، آیا همچنان ادامه دارد؟ شرایط صدور مجوزها که کسب و کارها را تسهیل میکند الان چقدر راضی کننده است؟
مدنی زاده: کلاً رویکرد ما رویکرد این است که تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم. یعنی وقتی یک اتفاق نامطلوب اینچنینی میافتد ما تلاش میکنیم که ببینیم در کجا نقطه ضعف است، همانجا را محل اصلاحات قرار دادهایم. یکی از آنجاهایی که محل اصلاحات قرار دادهایم این مسئله کسب مجوزها و رفع موانع تولید بود. کار بسیار ارزشمندی توسط همکاران ما در مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری دستگاههای اقتصادی دولت، وزارت راه و شهرسازی به طور خاص، تشکر میکنم از دکتر صادق و معاونان ایشان، سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت صمت، بخصوص سازمان توسعه تجارت، کار ارزشمندی انجام شده است درخصوص تسهیل تجارت و رفع موانع تولید که الان دیگر همه مراحل تصویب قبل از دولت انجام شده است و به تصویب دولت برسد، یک اتفاق شگرفی در حوزه تجارت کشور اتفاق خواهد افتاد.
سؤال: در طول این جنگ بخاطر تسهیل خیلی از امور برخی از این مقررات دست و پاگیر کنار گذاشته شد تا کار بهتر پیش برود و نشان داد که چقدر اضافه است؟
مدنی زاده: نکته این بود که مقررات مزاحم شناسایی شد و در دوره جنگ کنار گذاشته شدند و این تسهیل شد و همه اینها را داریم دائمی میکنیم. خدمت معاون اول رئیس جمهور موضوع را ارائه کردیم دکتر عارف گفتند که چرا این را دائمی نکنیم، اگر در دوره جنگ توانست موانع تولید را کنار بزند، چرا اینها دائمی نباشد و تیم دولت دستور دادند که برنامه برای شبکه دائمی را بیاوریم. مقررات زدایی یک کار سنگین کارشناسی را احتیاج دارد، این هماهنگی بین دستگاهی انجام شده است و در دولت است که تصویب شود و جزئیات آن را در جلسه بعد باز میکنم که چگونه رفع موانع میشود. در حوزه کسب مجوزها، بنده از معاون سیاستگذاری مان، دکتر زمانیان خواهش میکنم که یک جلسه بیایند و یک ساعتی زمان میبرد تا ایشان جزئیات اقداماتی را که درخصوص بحث تسهیل مجوزها که انجام شده است و دغدغههایی که وجود داشته است، درخصوص بحث مجوزهای خودکار که تسهیل گریهای قابل ملاحظهای بوده است را شرح بدهند. در حوزه رفع موانع سرمایه گذاری اقدامات خوبی انجام شده است که هفته آینده یک رونمایی این موضوع را در خدمت آقای رئیس جمهور قرار است باشیم.
قرار بود این هفته باشد بخاطر تراکم برنامههای هفته دولت نشد، برای هفته آینده انجام میشود، اقدامات بسیار خوبی سازمان سرمایه گذاری صورت گرفته است برای بحث رفع موانع تولید و برنامههایی که برای سرمایه گذاری داریم. یکی از کارهای مهمی که در این مدت انجام شد این بود که سازمان سرمایه گذاری خارجی را به سازمان سرمایه گذاری ایران تبدیل کردیم و بعنوان تنها متولی حوزه سرمایه گذاری که کارش این است که موانع سرمایه گذاری در کشور را شناسایی کند، این سرمایه گذاری میتواند سرمایه گذاری داخلی باشد، میتواند توسط ایرانیان خارج از کشور باشد یا توسط کشورهای همسایه یا هر فردی که در خارج از کشور بخواهد در داخل ایران سرمایه گذاری کند. بالاخره مقررات بسیار زیادی داریم که مانع است و کار را سخت و کند کرده است، اینها شناسایی شدهاند. یکسری مجموعهای از آژانسهای مشوق سرمایه گذاری مجوزهای آن داده شده است، شرکتهایی هستند که کارشان آوردن سرمایه گذار است. مجموعه از پروژههای سرمایه گذاری کشور را مشخص کردهایم که سایت آن هم هست، انشاءالله هفته آینده رونمایی خواهد شد؛ investiniran.ir که آنجا پروژههای سرمایهگذاری به تفکیک استانهای کشور مشخص شده و این آژانسهای سرمایهگذاری کارشان این است که بروند دست سرمایهگذار را بگیرند و بیایند وصل کنند. پنجره واحد سرمایهگذاری را رونمایی میکنیم که این پنجره واحد سرمایهگذاری کارش این است که سرمایهگذار میآید و میگوید من میخواهم در این پروژه سرمایهگذاری کنم، ما؛ سازمان سرمایهگذاری به وکالت از آنها میرود تمام مجوزهای لازم را برای آنها میگیرد و فقط مجوزها را تحویل میدهد و آنها میروند کار سرمایهگذاری خود را انجام میدهند.
سؤال: فقط اسم بالا مینویسید و تحویل میدهید؟
مدنیزاده: تحویل میدهیم، از آن طرف، بحث تأمین مالی؛ میگوییم الان نیاز به این قدر تأمین مالی دارند، برنامهای تدوین میشود که اینها بتوانند وصل شوند به سیستم بانکی ما و بتوانند بحث تأمین مالی خود را داشته باشند یا وصل شوند به بورس و از طریق بورس تأمین مالی صورت بگیرد، حالا این تأمین مالی میتواند ارزی، ریالی و در قالب سرمایهگذاری به صورت اوراق بدهی باشد یا در قالب سهام باشد. در حوزه سرمایه گذاری ما اقدامات جدی؛ سازمان سرمایهگذاری ایران شده و کار آن این است که تولیگری میکند مسأله سرمایهگذاری را. الان برنامهای که داریم این است که تمام مجموعه و فعالیتهای سرمایهگذاری که در زیرمجموعه دولت به طور خاص، بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری آنها انجام شده و منابع اصطلاحاً رسوب کرده و همیشه هم جزو برنامه هفتم هم بوده که باید بانکها از بنگاهداری خارج شوند، برای این کار همین برنامه را داریم که دانه دانه شناسایی شدند، به فروش میرسند، واگذار میکنند، منابعش را مجدد سرمایه گذاری میکنند در نهادهایی که بیایند و بروند در این پروژههای پیشران کشور سرمایهگذاری داشته باشند.
سؤال: در فرمایشات خود چند بار اشاره کردید به تفاهمنامه اسلامآباد و حتی گفتید تفاهمنامه درخشانی بود، نظرتان راجع به تفاهمنامه چیست و آیا امیدوارید این تفاهمنامه احیا شود؟
مدنیزاده: اولاً واقعاً یک ظلم بزرگی به ملت ایران شد که این توافقنامه خوب باز نشد و جا دارد که روی این بیایند افرادی که مطلع هستند موضوع را باز کنند. ما یک جنگی را کردیم و همیشه هم تأکید کردم، ما نباید بگوییم مذاکره، ما رفتیم گفتیم برای این که جنگ تمام شود، این شروط ماست، تمام است، اگر میخواهی تمامش کنی، بپذیر و برو بیرون. عملاً آن چیزی که امضا شد؛ این که میگوییم مذاکره، شما بالأخره هر جنگی را بخواهید تمام کنید، باید مذاکره کنید، ولی به معنای نرمال و عرفی مذاکره، به معنای این که من این شرطهایم است، اگر میخواهی بپذیر، برو امضایش کن و برو کنار، عملاً متنی که امضا شده همین است، نگاه کنید؛ بند اول- پایان جنگ را اعلام میکند با ایران و تمام طرفها که اصلیترین آن کشور لبنان است و این پایان جنگ توسط آمریکا و متحدانش؛ یعنی کسانی که حتی پای میز مذاکره هم نبودند مجبور بودند که تمکین کنند. همین یک بند؛ خود یک اتفاق بزرگ است. ۲- مجبور بودند که تحریم نفت را بردارند، تحریم نفت را برداشتند، محاصره را رفع کنند؛ رفع کردند.
صندوق بازسازی را شکل دهند و ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری کنند در پروژههای ارزشمند کشور که بتواند فرایند بازسازی را انجام دهد. تنگه هرمز قرار شد که تحت ترتیباتی که ایران تعیین میکند، باز شود و فقط یک مهلت ۶۰ روزه را گفتند که عوارضی گرفته نشود، بعد از آن دیگر در اختیار ایران بود و با ترتیباتی که ایران با هماهنگی طبیعتاً کشور عمان انجام میدهد. حسابهای بلوکه شده ما را قرار بود باز کنند و فرایند آن انجام میشد؛ یعنی هم محاصره باز شده بود، هم تحریم نفت را برداشتند، هم حسابها داشت باز میشد؛ فرایند این بود که آن قراردادها؛ وقتی میگوییم ۱۲ میلیارد دلار آزاد شود، باید دقت کنیم، مثل این نیست که برویم سر خیابان، سوپرمارکت بخواهیم مثلاً ۱۲ هزار تومان خرید کنیم. فرایند آزاد شدن ۱۲ میلیارد دلار به این معناست که ما باید سفارش کالا بگذاریم و خرید کنیم تا بتوانیم آن را در قالب کالا به داخل کشور بیاوریم. این فرایند یک شبه و دو شبه، حتی دو تا سه هفته نیست و این فرایند داشت انجام میشد؛ یعنی هیچ فرایندی نبود که بگوییم الان جایی از آن...، تا جایی که من اطلاع دارم به خوبی جلو میرفت و انجام میشد و با موفقیت داشت به تحقق میرسید.
در مورد بحث هستهای هم فعالیت هستهای ما را به رسمیت شناختند، گفتند حالا بیایید بنشینیم در مورد جزئیات آن که به چه ترتیباتی خواهد بود بحث کنیم. یعنی محورهایی که ما میخواستیم محقق شود، محقق شد. آنچه خواسته ما بود محقق شد بحمدلله و در متن آمد، ولی طبیعتاً یک بازه زمانی را میطلبید که این اتفاق بیفتد، ولی نتوانستند صبر کنند، خیلیها میخواستند این تفاهم به هم بخورد. در وهله اول خود اسرائیل بود که نمیخواست این تفاهم؛ این تفاهم به ضرر اسرائیل بود. به اسرائیل مذاکرهای تحمیل شده بود که خودش پای میز نبود و مجبور بود به این تفاهم تمکین کند و تندروهای آمریکا که نمیخواستند این تفاهم محقق شود، طبیعتاً شیطنتهای زیادی صورت گرفت تا این تفاهمنامه و توافقنامه به نتیجه نرسد. توافقنامهای که در تاریخ کشور ایران ثبت خواهد شد که جنگی را با ابرقدرتهای دنیا داشت، با پیروزی ختم کرد و آنچه را که خواست گرفت و این را شما در صحبتهای خود اندیشمندان غربی هم به وضوح میبینید که اتفاق افتاد و انشاءالله این دفعه هم همینطور خواهد شد.
سؤال: امیدوار هستید که همان تفاهمنامه احیا شود؟
مدنیزاده: انشاءالله همان یا بهتر از آن، توکلمان به خداست.
سؤال: نکته دیگری باقی مانده که جزو سؤالات من نبوده؟
مدنیزاده: اولاً واقعیت این است که ما شرایط مردم را درک میکنیم، میدانیم در چه سختی هستند در این شرایط و از این که صبوری میکنند واقعاً ممنون و قدردان این مردم غیور و عزتمند هستیم و واقعاً نشان دادند که ایرانی چقدر غیور است، سختی اقتصادی را میپذیرد، ولی زیر بار ذلت نمیرود. ما این را درک میکنیم و تمام تلاش خود را میکنیم که بتوانیم این زندگی را برای مردم عزیزمان در این شرایط جنگ تروریستی اقتصادی بتوانیم سر کنیم و آثاری که میخواهند ایجاد کنند را به حداقل برسانیم و از آن سمت کاری کنیم که انشاءالله پشیمان شوند از این کاری که انجام دادند، ولی این قطعاً محقق نخواهد شد و ما به پیروزی دوم نخواهیم رسید مگر با همراهی مردم عزیزمان در صرفهجویی و مشارکت در امر سرمایهگذاری برای بازسازی و نوسازی اقتصادی کشور، حتی در این شرایطی که صحبت میکنم. حتماً ما به کمک نخبگانمان نیاز داریم که بیایند کمک، فکر و ایده بیاورند که در این شرایط اقتصادی چه کاری میشود انجام داد؟
سؤال: الان بسترش فراهم است برای مشارکت؟
مدنیزاده: تا حدی فراهم است، ولی فراهمتر هم میکنیم، ما مجبوریم از اقتصاد و دارایی؛ اقتصاددانها را مستمر جمع میکنیم و از نظراتشان استفاده میکنیم، از فعالان اقتصادی، از اتاقهای بازرگانی، از تجار، کسبه و اصناف، ولی به طور خاص از نخبگان دعوت میکنیم و زمینهای را انشاءالله همکاران ما فراهم خواهند کرد که از ایدهها؛ از ایده شروع میشود و بعد هم عمل، چون واقعاً خیلی وقتها ایده در حد ایده است، اگر بخواهد عملیاتی شود، زمین تا آسمان فرق میکند، این که ایدهها بتواند روی زمین بنشیند، ما صد درصد استقبال میکنیم. این که بگوییم در تقید این تفکر یا آن تفکر اقتصادی هستیم، نه، هر ایدهای که بتواند در این شرایط اقتصادی کشور را کمک کند و زندگی را برای مردم عزیزمان سهل کند، بتواند این شریانهای مالی که میگویند میخواهیم یک کارهایی کنیم را کمک کند که بتوانیم اینها را بهتر مدیریت کنیم، حتماً استقبال میکنیم از نظر نخبگان. از فعالان اقتصادی میخواهیم که پای کار بیایند، بایستند و اجازه ندهند که این تحریمهای اقتصادی بخواهد به ثمر برسد. از سرمایهگذاران، تولیدکنندگان، تجار، کسبه، بازاریان و همه صنوف واقعاً میخواهیم که بیایند پای کار بایستند و کمک کنند که این اقداماتی که انجام میدهیم که بتوانیم جذب منابع کنیم که جبران کند آن کمبود منابعی که در اثر این فشار اقتصادی به ما وارد میکنند. این را از منابع داخلی یا همان شریانهایی که میخواهند قطع کنند، از طرق دیگر انشاءالله بتوانند کمک کنند به ما، ما زمینهها را فراهم میکنیم که فعالان اقتصادی ما بیایند کمک ما و من واقعاً دست کمک را به سمت فعالان و نخبگان اقتصادیمان دراز میکنم که همه گونه در فکر و عمل انشاءالله بتوانند به دولت کمک کنند و به خود مردم و ملت شریف ایران کمک کنند بتوانیم این دوره را هم رد کنیم.
سؤال: انتظارتان را از مردم مطرح کردید؛ از نخبگان، اندیشمندان و کسانی که به ویژه در حوزه اقتصاد فعال هستند، مردم برای سال آینده انتظار چه نوع اقتصادی را از دولت داشته باشند؛ با چه مختصات و مشخصاتی، اینجا قولی میتوانید به مردم بدهید؟
مدنیزاده: حقیقتاً تلاشم این است که با مردم عزیزمان صادق باشم. اقتصاد در یک فضا و بستر سیاسی و اجتماعی نشسته، هر چقدر بستر سیاسی، اجتماعی و به لحاظ امنیت در ثبات باشد، ما میتوانیم در حوزه اقتصاد بتوانیم برویم به سمتی که ثبات ایجاد کنیم، ولی هر چقدر از بیرون بخواهد این ظرف تکان بخورد و نوسانها در آن ایجاد شود، طبیعتاً این به آب داخل ظرف هم ورود میکند. تلاش شبانهروزی ما و تیم دولت این است که تلاش کنند این آب داخل ظرف علیرغم فشارهایی که به این ظرف میآید بتواند با حداقل نوسانات باشد، ولی واقعیت این است که من نمیتوانم، بخواهم صادق باشم؛ بخواهم عددی و توقعی را قول بدهم، ولی حتماً این قول را میدهم. من از قولی که بتوانم بدهم و مطمئن باشم که آن را میتوانم محقق کنم ابایی ندارم، هیچکدام از ما ابایی نداریم، ولی ممکن است نتوانیم در مورد این که بگویم تورم سال آینده چند است، قولی بدهم، ولی در این که تمام تلاش دولت این خواهد بود که برنامهریزی را مردم، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران؛ برنامه و اولویت اول ما؛ کنترل تورم است، اجازه نخواهیم داد ابرتورم شود و تورم را انشاءالله پایین خواهیم آورد، برنامه ما این است، لذا استراتژیهایی که در حوزه سیاستهای پولی، ارزی و بانکی خواهیم داشت، مبتنی بر کنترل تورم و حمایت از اشتغال و کمک به نوسازی اقتصادی است؛ این برنامه ماست و جزئیات آن هم بیشتر باز خواهد شد. این آن چیزی است که به عنوان برنامه میتوانم قول دهم که اتفاق میافتد، امیدوارم انشاءالله تورم را سال آینده بتوانیم پایین آورده باشیم مشروط به این که دیگر شوکهای جدیدتری به اقتصاد ایجاد نشود.