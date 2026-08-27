به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در جریان سخنرانی خود در جشن مرکزی میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) که از سوی دیوان وقف سنی برگزار شد، تأکید کرد که انحصار سلاح در دست دولت اقدامی علیه هیچ جریان یا گروهی نیست و به معنای نادیده گرفتن فداکاری‌های نیرو‌هایی که در دفاع از عراق نقش داشته‌اند، نخواهد بود، بلکه ضرورتی برای تکمیل ساختار حکومت و تثبیت حاکمیت آن است.

حکیم گفت: دعوت به انحصار سلاح در دست حکومت شعاری سیاسی علیه هیچ کسی و عاملی برای نادیده گرفتن فداکاری‌های شهدا و خون پاک آنها که عراق را حفظ کرد و حامی ملت آن بود نیست، بلکه یک نیاز طبیعی برای تکمیل بنا نهادن حکومت و حاکمیت آن است.

رهبر جریان حکمت ملی عراق افزود: گروه‌های مسلح، فرزندان و برادران ما و بخشی از تاریخ پیروزی عراق بر تروریسم هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند با آنها با منطق اتهام‌زنی یا نادیده گرفتن فداکاری‌هایشان تعامل کند.

وی تصریح کرد: ما نمی‌خواهیم حکومت بر فرزندانش پیروز شود و نمی‌خواهیم فرزندان کشور بر حکومت پیروز شوند، بلکه می‌خواهیم همه به واسطه حکومت و در راه آن پیروز شوند.

حکیم خواستار شکل‌گیری یک روند ملی و عراقی مبتنی بر گفت‌و‌گو، تفاهم و اقدام تدریجی برای حفظ کرامت رزمندگان و فداکاری شهدا شد و بر حفظ حشد الشعبی به عنوان یک نهاد رسمی که بر اساس قانون تأسیس شده است، تأکید کرد.

وی همچنین تأکید کرد که پرونده انحصار سلاح، از نظر تصمیم‌گیری، گفت‌و‌گو، زمان‌بندی، سازوکار و نتایج، کاملاً موضوعی عراقی است و نباید با زبان اتهام‌زنی، خیانت‌خواندن، منطق پیروز و شکست‌خورده یا تصمیم‌های شتاب‌زده مدیریت شود؛ چرا که چنین رویکردی ممکن است عراقی‌ها را به رویارویی با یکدیگر بکشاند و در نهایت کشور و مردم عراق بهای آن را بپردازند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق افزود: انحصار سلاح باید گامی در مسیر تکمیل حکومت و نه عاملی برای آغاز درگیری جدید باشد و گفت‌و‌گو باید به عنوان راهی برای حفظ صلح اجتماعی و وفاداری به فداکاری‌ها، پلی برای حرکت همه عراقی‌ها به سوی کشوری قوی، امن و یکپارچه باشد.

حکیم همچنین تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح، استفاده از قدرت سازمان‌یافته و حفظ امنیت شهروندان باید به صورت انحصاری در اختیار نهاد‌های قانونی حکومت باشد؛ چرا که حکومتی که از همه حفاظت می‌کند، باید مسئول امنیت همه باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه گفت: منطقه در مرحله‌ای بسیار حساس و پیچیده قرار دارد؛ مرحله‌ای که در آن چالش‌های امنیتی و سیاسی با فشار‌های اقتصادی درهم آمیخته و تحولات با سرعتی فزاینده در حال وقوع است؛ شرایطی که مسئولیت‌پذیری و تدبیر بیشتری را می‌طلبد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق تصریح کرد که در شرایط ناآرام منطقه‌ای، بیش از هر زمان دیگری به عراقی نیاز است که عرصه‌ای برای درگیری‌ها نباشد، بلکه کشوری باثبات، دولتی توانمند و پلی برای گفت‌و‌گو، تفاهم و صیانت از منافع مشترک باشد.

حکیم در پایان گفت: عراق نه مبدأیی برای تجاوز به کشور‌های همسایه خواهد بود و نه می‌پذیریم که هدف تجاوز هیچ طرفی قرار بگیرد.