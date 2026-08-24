پخش زنده
امروز: -
توانمندیها، محصولات، خدمات و طرحهای مجموعههای فعال در حوزه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با حضور وزیر ارتباطات بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه آئین رونمایی از فراخوانهای واگذاری اراضی و مشارکت در ایجاد قطب داده، از نمایشگاه مجموعههای مستقر در پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات فولادشهر بازدید کرد و از ظرفیتها، طرحها و دغدغههای فعالان این حوزه مطلع شد.
در این بازدید، توانمندیها، محصولات، خدمات و طرحهای مجموعههای فعال در حوزه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان بررسی شد.
بر این اساس ستار هاشمی و مهدی جمالی نژاد، استاندار با فعالان و نمایندگان شرکتهای مستقر در پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات فولادشهر گفتوگو کردند و از نزدیک در جریان روند فعالیت، ظرفیتهای اجرایی، نیازهای زیرساختی و برنامههای توسعهای این مجموعهها قرار گرفتند.
در این بازدید، فعالان صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، دیدگاهها و دغدغههای خود را در خصوص توسعه بازار، تأمین زیرساخت، حمایت از شرکتهای دانش بنیان و فناور، تسهیل فرآیندهای اجرایی، دسترسی به امکانات تخصصی و فراهمسازی شرایط مشارکت بخش خصوصی مطرح کردند.
همچنین موضوع توسعه زیرساختهای ارتباطی و دادهای، تقویت زیستبوم فناوری، حمایت از ایدهها و کسبوکارهای نوآور، ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری و بهرهگیری از ظرفیتهای استان برای شکلگیری قطب داده، از جمله محورهای مورد توجه در این بازدید بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و استاندار اصفهان با بررسی روند اجرای طرحها و برنامههای مجموعههای مستقر در پارک، بر ضرورت حمایت از فعالان این حوزه و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد و توسعه فعالیتهای آنان تأکید کردند و در همین چارچوب، برای پیگیری مسائل مطرحشده و حمایت از روند فعالیت مجموعهها قول مساعد داده شد.
گزارشي از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیمای اصفهان