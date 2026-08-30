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فرمانده انتظامی شاهرود : با تشدید برخورد پلیس با موتورسیکلتها و رانندگان خطرساز هدف کاهش ۲۵ درصدی تصادفات در شاهرود محقق شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ علیرضا شائینی در نشست با خبرنگاران افزود: برگزاری برنامههای عمومی، رویدادهای فرهنگی و ورزشی نقشی مهم در نشاطافزایی و کاهش نزاع و درگیری دارد.
شائینی با اشاره به کشف بیش از سههزار میلیارد ریال انواع کالای قاچاق از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون در شاهرود گفت: انواع کالاها بهداشتی، غذایی و لوازم خانگی، با هوشیاری پلیس در محورهای مواصلاتی این شهرستان کشف شد.