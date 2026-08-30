به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ علیرضا شائینی در نشست با خبرنگاران افزود: برگزاری برنامه‌های عمومی، رویداد‌های فرهنگی و ورزشی نقشی مهم در نشاط‌افزایی و کاهش نزاع و درگیری دارد.

شائینی با اشاره به کشف بیش از سه‌هزار میلیارد ریال انواع کالای قاچاق از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون در شاهرود گفت: انواع کالا‌ها بهداشتی، غذایی و لوازم خانگی، با هوشیاری پلیس در محور‌های مواصلاتی این شهرستان کشف شد.