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نشست رؤسای اتاقهای اصناف استان سمنان با رویکرد رفع مشکلات و امیدآفرینی و ارائه راهکارهای عملی برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سردار منصور شوقانی، فرمانده سپاه قائم استان سمنان، با اشاره به ناکامی دشمن در جنگ تحمیلی سوم گفت : روحیه بسیجی، اقدامات جهادی و همراهی اصناف، مردم و مسئولان از عوامل مهم عبور موفق از شرایط سخت و خنثیسازی توطئههای دشمنان صهیونی آمریکایی بوده است.
وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان کار و ایمان در مسیر خدمترسانی به مردم افزود: همه مجموعهها باید با همافزایی و روحیه جهادی، دولت را برای عبور از مشکلات یاری کنند و اصناف نیز همچون گذشته میتوانند در این مسیر نقشآفرین باشند.
سرهنگ مسعود پریسوز، جانشین فرمانده سپاه استان سمنان هم در این نشست بر ضرورت توجه بیشتر به موضوعات تربیتی و معرفتی در جامعه صنفی تأکید کرد و گفت: اصناف علاوه بر نقش مهم اقتصادی، در عرصه پشتیبانی و امیدآفرینی نیز مسئولیت مهمی بر عهده دارند و باید با تقویت روحیه بسیجی، نقش خود را در شرایط جنگ تحمیلی سوم پررنگتر کنند.
در ادامه این نشست، رؤسای اتاقهای اصناف شهرستانهای استان سمنان به بیان دیدگاهها، دغدغهها و مسائل موجود در حوزه فعالیتهای صنفی پرداختند و موضوعات مختلفی برای بررسی و پیگیری مطرح و درباره آنها برنامهریزی شد.