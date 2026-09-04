پخش زنده
امروز: -
حدود ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاههای آسیب دیده از جنگ اخیر در استان زنجان درخواست و ۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: حدود ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاههای آسیب دیده از جنگ اخیر در استان درخواست و ۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
خلیل قاسملو افزود: با توجه به حجم خسارتهای جنگی و تأثیر آن بر بنگاههای تولیدی، شبکه بانکی استان زنجان در چارچوب برنامههای ملی و در قالب سه بخشنامه جدید صادر شده برای پرداخت تسهیلات به این صنایع اقدام کردهاند.
وی گفت: این بخشنامهها بهصورت متفاوت، بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ را مورد حمایت مالی قرار میدهند.
قاسملو اضافه کرد: برای بنگاههای کوچک (تا ۵۰ نفر) و متوسط (۵۰ تا ۱۰۰ نفر) مبلغ ۴۴ میلیون تومان برای هر نفر و برای بنگاههای بزرگ مبلغ ۲۲ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است که این کمکها بهمنظور حفظ اشتغال، تسهیل بازسازی و گسترش چرخه تولید در مناطق آسیبدیده از جنگ اختصاص مییابد.
وی، درخصوص بنگاههایی که به صورت مستقیم تحت اصابت قرار گرفتهاند، گفت: این واحدها در انتظار دریافت حمایتهای مالی از وزارت اقتصاد هستند.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان درباره روند پرداخت تسهیلات تکلیفی، گفت: این تسهیلات بر اساس قانون بودجه و تبصرههای آن به بانک مرکزی و سیستم بانکی اختصاص دارد.
قاسملو اضافه کرد: در این راستا درخواستها در سامانه کات توسط دستگاههای مرتبط ثبت میشود سپس کمیته فنی استانی شامل اعضای اصلی بانکها و نهادهای حمایتی، آنها را بررسی میکند و پس از موافقت شورای برنامه و تأیید نهایی بانک مرکزی، تسهیلات به بنگاهها اختصاص مییابد.
وی درخصوص اقدامات صورت گرفته برای حمایت از بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال آنها گفت: حدود ۱۲ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان اعتبار با نرخ مشخص بر اساس مصوبه ریاست جمهوری و دستورالعملهای بانکهای مرکزی تعیین شده است که بنگاهها میتوانند در صورت موافق نبودن با نرخها اعتراض کنند و در صورت لزوم، درخواست بازنگری در نرخ ارائه دهند.
قاسملو با بیان اینکه سیاستهای اقتصادی استان بهویژه محورهای توسعه زنجان بر پرداخت وامهای بانکی تأثیرگذار است، گفت: بنگاههای مرتبط با شرکتهای دانشبنیان، مواد غذایی و مواد اولیه در اولویتهای اصلی پرداخت تسهیلات قرار دارند.
وی گفت: ما در حال بررسی و پردازش درخواستهای بنگاههای آسیبدیده هستیم و انتظار میرود در هفتههای آینده بخش اعظم کمکهای مالی به بنگاههای مستقیماً تحت تأثیر جنگ پرداخت شود.