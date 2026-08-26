به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: طی روز‌های گذشته ۲ انبار کفش قاچاق به ارزش بیش از ۹۶ میلیارد ریال توسط بازرسان اداره کل صمت استان کشف شد.

حسین منصوری اظهار داشت: طی بازرسی صورت گرفته در روز‌های گذشته یک انبار انباشت کفش قاچاق به میزان ۲۴۰ جفت کفش قاچاق کشف شد.

وی افزود: ارزش ریالی این انبار بیش از ۱۰ میلیارد ریال بوده است.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل افزود: در ادامه بازرسی‌ها انبار دیگری به میزان هزار و ۶۱۷ جفت کفش کشف شد که فاقد ثبت در سامانه جامع انبار‌ها با موضوع ماده ۶ مکرر ۲ بوده است.

این مقام مسئول ارزش ریالی این انبار را بیش از ۸۶ میلیارد ریال عنوان کرد و یادآور شد: این دو پرونده به ارزش جمعا بیش از ۹۶ میلیارد ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.