شهرستان نمین، در استان اردبیل با ۶ واحد توت فرنگی گلخانه‌ای، نشان داده که کشاورزی مدرن می‌تواند بازدهی قابل توجهی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهران امانی فرماندار شهرستان نمین گفت: در شهرستان نمین، ۱۵ واحد گلخانه به مساحت ۷ هکتار توسط بخش خصوصی ایجاد شده است که سالانه یک هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای شامل قارچ، خیار، گوجه‌فرنگی و توت‌فرنگی تولید می‌کنند.

وی افزود: این گلخانه‌ها سالانه یک هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای شامل قارچ، خیار، گوجه‌فرنگی و توت‌فرنگی تولید می‌کنند که بخش قابل‌توجهی از نیاز‌های داخلی استان را تأمین می‌نماید.

فرماندار شهرستان نمین افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه گلخانه‌داری، از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و تسهیلات و مشوق‌های لازم برای توسعه این بخش در نظر گرفته شده است.

امانی در پایان تأکید کرد: توسعه گلخانه‌ها ضمن افزایش بهره‌وری آب، زمینه اشتغال پایدار و افزایش درآمد کشاورزان را فراهم می‌کند و امیدواریم با حمایت دستگاه‌های اجرایی، شاهد گسترش هرچه بیشتر این صنعت در شهرستان باشیم.