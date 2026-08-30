به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ همت درآمد مالیاتی در استان محقق شد که این میزان ۷۰ درصد هدف گذاری انجام شده است.

نرگس مرادخانی افزود: سال گذشته میزان درآمدهای مالیاتی استان ۲۹ همت بود.

وی با اشاره به مزیت های نسبی استان یادآور شد: زنجان در مسیر و گذرگاه ملی و بین‌المللی قرار دارد و با ۱.۳ درصد جمعیت و مساحت کشور با هفت استان کشور همجوار است.

معاون استاندار زنجان تاکید کرد: این موقعیت، ظرفیت مهم و ارزشمندی برای توسعه اقتصادی استان و ارتباط با بازارهای منطقه‌ای و ملی ایجاد کرده است.

مرادخانی با بیان اینکه استان از نظر بارگذاری اکولوژیکی شرایط مناسبی دارد، تصریح کرد: زنجان در محدوده ۵۰ درصد بازار تولید و مصرف و ۱۲ استان کشور قرار دارد.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در بهار امسال ۵.۷ درصد بود، خاطرنشان کرد: به این لحاظ زنجان بعد از خراسان جنوبی رتبه دوم کمترین میزان بیکاری را دارد.

مرادخانی نرخ مشارکت اقتصادی استان زنجان را ۴۸.۹ درصد بیان کرد و گفت: این میزان نسبت به متوسط کشوری، وضعیت مطلوبی محسوب می‌شود همچنین نرخ تورم استان در سال جاری حدود ۷۰ درصد بوده که این میزان در متوسط کشوری ۶۶ درصد است.

مرادخانی با تاکید بر اهمیت تبادل نظر میان استان‌ها در زمینه تأمین کالا، نظارت بر بازار و فعالیت های اقتصادی، گفت: تجربه جنگ های تحمیلی اخیر نشان داد که این تعامل و همکاری ها لازمه مدیریت و تنظیم بازار است.

وی رتبه استان زنجان در تولید ناخالص داخلی را بیستم بیان کرد و ادامه داد: بر اساس آخرین داده‌های مربوط به سال ۱۴۰۱، استان زنجان حدود ۱۴۵ همت تولید ناخالص داخلی داشته و به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز رتبه ششم کشور را کسب کرده است.