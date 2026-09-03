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از ابتدای سال تاکنون هزار و ۹۵ مورد بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل هزار و ۳۱۸ پرونده تخلف به ارزش ۳ هزار و ۳۳۹ میلیارد ریال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت زنجان گفت: از ابتدای سال تاکنون هزار و ۹۵ مورد بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل هزار و ۳۱۸ پرونده تخلف به ارزش ۳ هزار و ۳۳۹ میلیارد ریال شده است.
حسین منصوری، افزود: رصد وضعیت تجارت، انبارها، قیمت و عرضه کالا، بررسی اطلاعات واحدها در سامانه جامع تجارت و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مهمترین محورهای بازرسی در استان است.
وی افزود: در سامانه جامع تجارت اطلاعات ۲۵ هزار و ۴۸۱ واحد و در سامانه جامع انبارها نیز ۷ هزار و ۲۹۷ انبار ثبت شده که از این تعداد ۴ هزار و ۸۵۷ انبار فعال و ۲ هزار و ۴۴۰ انبار غیرفعال هستند و انبارهای غیرفعال در اولویت بازرسی قرار گرفتهاند.
منصوری با اشاره به اجرای طرح نظارت بر انبارها اظهار کرد: در مرحله نخست، ۱۸۰ انبار در حوزههای لوازمیدکی و تأسیسات، دخانیات، لوازمخانگی و مصالح ساختمانی رصد شد که از میان آنها ۵۹ انبار شناسایی و برای ۳۱ مورد پرونده تخلف تشکیل شد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت زنجان ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون هزار و ۹۵ مورد بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل هزار و ۳۱۸ پرونده تخلف به ارزش ۳ هزار و ۳۳۹ میلیارد ریال شده است.
وی گفت: در حوزه ستاد خبری نیز از ابتدای سال یک هزار و ۱۳۸ تماس ثبت شده که ۷۶۹ مورد آن مرتبط با حوزه فعالیت سازمان بوده و حدود ۸۰ درصد این موارد رسیدگی شده است.
منصوری، کمبود نیروی انسانی و امکانات، بهروزرسانی نشدن اطلاعات سامانه جامع تجارت و مغایرت اطلاعات سامانهای با وضعیت واقعی واحدها را از مهمترین چالشهای نظارت بر بازار عنوان کرد و گفت: توسعه بازرسیهای هوشمند و راهاندازی اپلیکیشنهای نظارت بر بازار و میدان نیز در دستور کار قرار دارد.