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نماینده ولی فقیه در استان: فرهنگ مقاومت به جغرافیای ایران محدود نمانده و امروز جهان اسلام و حتی ملتهای آزاده در نقاط مختلف جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمان، در نشست شورای هماهنگی دفاع مقدس استان، گفت: دفاع مقدس با الهام از فرهنگ عاشورا توانست ملت ایران را از سختیها و کمبودها عبور دهد و اجازه ندهد حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد.
امام جمعه کرمان افزود: دفاع مقدس به دانشگاه بزرگ و کارخانه انسانسازی تبدیل شده ودر دوران دفاع مقدس، انسانهایی ساخته شدند که ایمان، اخلاق، معنویت، ایثار و روحیه مقاومت را در میدان عمل به نمایش گذاشتند؛ بنابراین انتقال واقعیات آن دوران به بهترین شکل به نسل امروز، آثار تربیتی و فرهنگی ارزشمندتری خواهد داشت.
وی مقاومت را یکی از مهمترین دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس دانست و ادامه داد: محصول دفاع مقدس تنها حفظ تمامیت ارضی کشور نبود، بلکه از دل این حماسه، فرهنگ مقاومت متولد شد؛ مقاومتی که در مرزهای جغرافیایی ایران محدود نماند و در جهان اسلام گسترش یافت.
حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی با اشاره به شکلگیری حرکتهای مردمی در حمایت از مقاومت در کشورهای مختلف جهان، گفت: حضور دانشجویان و مردم در کشورهای اروپایی و آمریکا در حمایت از مردم مظلوم و ایستادگی در برابر ظلم، از نشانههای گسترش فرهنگ مقاومت است و این جریان میتواند در آینده ابعاد گستردهتری پیدا کند.
امام جمعه کرمان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت وحدت گفت: وحدت امروز ضرورت مقدس برای کشور است و برنامههای هفته دفاع مقدس باید به گونهای طراحی شود که این میدان و عرصه حضور مردم تقویت شود.