به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار فریمان گفت: آتش سوزی ظهر امروز در ارتفاعات روستای سنگ نقره بخش قلندرآباد با همکاری نیروهای مردمی و بسیجی و ستاد مدیریت بحران شهرستان پس از سه ساعت تلاش مداوم در ساعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه خاموش شد.

مهدی ناصری افزود: با توجه به صعب‌ العبور بودن منطقه، وزش باد و خطر تغییر ناگهانی مسیر آتش، ۶ هکتار از پوشش گیاهی ارتفاعات این منطقه که شامل گون و درمنه بود در آتش سوخت.