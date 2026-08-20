آتش سوزی در ارتفاعات صعب العبور محدوده روستای سنگ نقره و اره کمر در بخش قلندرآباد فریمان پس از سه ساعت خاموش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: آتش سوزی ظهر امروز در ارتفاعات روستای سنگ نقره بخش قلندرآباد با همکاری نیروهای مردمی و بسیجی و ستاد مدیریت بحران شهرستان پس از سه ساعت تلاش مداوم در ساعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه خاموش شد.
مهدی ناصری افزود: با توجه به صعب العبور بودن منطقه، وزش باد و خطر تغییر ناگهانی مسیر آتش، ۶ هکتار از پوشش گیاهی ارتفاعات این منطقه که شامل گون و درمنه بود در آتش سوخت.