استقرار بیحاصل هزاران نظامی در خیابانهای واشنگتن به دستور ترامپ
خبرگزاری رویترز فاش کرد: با وجود استقرار هزاران نیروی گارد ملی در خیابانهای پایتخت آمریکا به بهانه مبارزه تمامعیار با جرم و جنایت گزارش های پلیس نشان می دهد که این نیروها نقشی خاصی در مهار جرائم نداشتند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
؛ خبرگزاری رویترز فاش کرد: با وجود استقرار هزاران نیروی گارد ملی در خیابانهای پایتخت آمریکا به بهانه مبارزه تمامعیار با جرم و جنایت در شهرهای تحت مدیریت دموکراتها، بررسی اسناد دادگاهها و گزارشهای پلیس نشان میدهد که این نیروها نقشی در مهار جرایم خشن نداشته و تنها در ۱.۳ درصد از پروندههای کیفری نامی از آنها برده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، این خبرگزاری نوشت: بر اساس بررسی اسناد دادگاه عالی ناحیه کلمبیا و گفتگو با ساکنان، وکلا و نظامیان، حدود ۴۵۰۰ نیروی گارد ملی مستقر در واشنگتن - که تعدادشان حتی از ۳۲۰۰ افسر پلیس پایتخت نیز فراتر رفته است - بیشتر در مناطق توریستی، ثروتمند، عمدتاً سفیدپوست و امنتر شهر نظیر بناهای یادبود ملی، ایستگاههای مترو و اطراف استادیوم بیسبال گشتزنی میکنند. این در حالی است که هیچ سابقهای از فعالیت انتظامی این نیروها در محلههایی که ۸۲ درصد از ۸۵۹ فقره قتل** ۵ سال اخیر پایتخت در آنها رخ داده، ثبت نشده است. از سوی دیگر، هزینه حضور این نیروها تا پیش از دوبرابر شدن تعدادشان در تابستان جاری، روزانه حدود ۱.۶۵ میلیون دلار به کنگره اعلام شده بود—رقمی بیشتر از کل بودجه روزانه پلیس شهر (۱.۵ میلیون دلار)—و کاخ سفید قصد دارد این استقرار را تا پایان سال ۲۰۲۹ با هزینه سنگین ۱.۴ میلیارد دلار ادامه دهد.
این خبرگزاری خاطرنشان کرد که بخش عمده مداخلات سربازان شامل موارد بسیار جزئی یا برخورد با افراد بیخانمان و خردهپایان بوده است؛ از جمله تعقیب فردی که برای دو تکه پیتزا پول ناکافی پرداخت کرده بود، پرتاب سنگ به اتوبوس، بازداشت مردی به اتهام سرقت ۷ دلار گوشت خشک، یا محاصره زنی توسط ۶ سرباز به دلیل نوشیدن یک بطری نوشابه بدون پرداخت پول. علاوه بر این، در یک مورد تکاندهنده در بهار امسال، افسر پلیس خاویر خیمنز در گزارش خود ثبت کرد که به هنگام حمله یک مرد به زنی جوان در پیادهرو، حدود ۱۵ نیروی گارد ملی در محل حضور داشتند اما هیچ واکنشی نشان ندادند. کشیش ویلیام یانگ از ساکنان منطقه «نیوی یارد» با انتقاد از این وضعیت تاکید کرد که رژه سربازان تنها ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم است و پایتخت یک کشور دموکراتیک نباید با چکمهپوشان مسلح نظامی اداره شود؛ موضعی که مورد تایید کشیش نورمن نیکسون از کلیسای «یونیون تمپل» نیز قرار گرفته و وی اقدامات نیروها را نوعی آزار شهروندان توصیف کرده است.
رویترز با بررسی ابعاد حقوقی و محدودیتهای عملیاتی این نیروها افزود: اگرچه به نیروهای گارد ملی احکام موقت مارشالهای فدرال اعطا شده، اما بر اساس تعریف پنتاگون ماموریت آنها تنها «گشتهای نمایشی حضور» برای ارعاب است و صلاحیت بازداشت نهایی را ندارند و باید منتظر ورود پلیس محلی بمانند. از میان ۲۱۷ پروندهای که نام گارد ملی در آنها آمده، در ۶۲ مورد بازداشتهای جزئی توسط آنها صورت گرفته، در ۴۳ مورد به پلیس کمک کردهاند و در ۳۵ مورد تنها نظارهگر صحنه بودهاند (از جمله نوشتن با گچ روی بناهای یادبود توسط فردی با لباس مبدل موز). همچنین در ماجرای قتل دلخراش «کیان جونز» در ماه آوریل در اسکله واشنگتن، سربازان گارد ملی تصور کرده بودند مقتول مست است و متوجه خروج رودههای وی بر اثر ضربات چاقو نشدند تا اینکه وی پس از دو ساعت در بیمارستان جان باخت و خانوادهاش اعلام کردند سربازان میتوانستند جان او را نجات دهند.
این رسانه آمریکایی با اشاره به حوادث و آسیبپذیری خود نظامیان تصریح کرد: در دهها پرونده، سربازان نه عامل برقراری نظم، بلکه قربانی جرم بودهاند؛ سال گذشته در پی تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید، یک سرباز اهل ویرجینیای غربی کشته شد و ۶۲ پرونده درگیری فیزیکی، ضربوجرح و ۹ مورد پرتاب آب دهان به سربازان ثبت شده است. همچنین دو بار سربازان در زمان مرخصی به جرم حمل غیرقانونی سلاح بازداشت شدند. در ماموریتی دیگر در تابستان جاری، از سربازان برای نگهبانی از استخر بنای یادبود لینکلن استفاده شد؛ پروژهای چند میلیون دلاری که به دلیل اجرای نامناسب توسط پیمانکار، پوشش آن کنده و آب آن جلبکزده شد، اما ترامپ ابتدا آن را خرابکاری عمدی خوانده بود تا اینکه جنین پیرو، دادستان پایتخت، نقص فنی پیمانکار را پذیرفت.