به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه بستک در این مراسم گفت: سرهنگ پاسدار شهید عدنان آرمان؛ اولین شهید اهل سنت استان هرمزگان بود که در یازدهم اسفندماه ۱۴۰۴ در حمله آمریکایی صهیونی در شهر بستک به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سرهنگ محمدرسول جلالی افزود: شهید آرمان نماد صبر، متانت و بزرگواری بود.

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جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه بستک در ادامه صحبت هایش خطاب به دشمن آمریکایی صهیونی، گفت: تنگه هرمز باز نخواهد شد، مگر اینکه شما شروط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرید.

سرهنگ جلالی گفت: ما تصمیم خواهیم گرفت که چگونه در تنگه هرمز اعمال نفوذ کنیم.